Teilabbruch der alten Feuerwehr erfolgt jetzt

Von: Ove Bornholt

Noch steht nur eine Absperrung: Aber die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass der Teilabriss der alten Feuerwehr jetzt beginnen soll. © dr

Die Stadtverwaltung kündigt ab kommender Woche Verkehrsbehinderungen an, weil für das Urgeschichtliche Zentrum ein Teil der alten Feuerwehr abgerissen wird.

Wildeshausen – Der Abriss des Mitteltrakts der ehemaligen Feuerwehr an der Mühlenstraße in Wildeshausen soll jetzt beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Damit nimmt das Urgeschichtliche Zentrum (UZW) Formen an. Der Mitteltrakt gilt als nicht mehr sanierbar. Bekanntlich soll das Museum in der alten Feuerwehr eingerichtet werden, die dafür renoviert und umgebaut wird. Die Gesamtdauer der Maßnahme wird auf rund anderthalb Jahre geschätzt.

„Die erforderlichen verkehrsrechtlichen Beschilderungen werden bereits diese Woche zum Teil aufgestellt“, so die Verwaltung. Ab Montag, 31. Juli, entfallen dann die Parkplätze vor der alten Feuerwache, da das Areal als Baustellenbereich benötigt werde. Alternative Stellflächen befinden sich am Mühlendamm und auf dem Gildeplatz. Die Mühlenstraße wird somit nicht mehr befahrbar sein. Die Kokenstraße wird für den Zeitraum provisorisch verbreitert, um Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Die Verwaltung bittet um Verständnis und um Beachtung der neuen Verkehrsführung.

Anteil der Stadt beträgt 1,4 Millionen Euro

Die Kosten für den Umbau werden auf 4,2 Millionen Euro geschätzt. Zwei Drittel werden gefördert, ein Drittel – 1,4 Millionen Euro – steuert die Stadt selbst bei. Weitere 500 000 Euro zahlt der Bund für die Ausstellung zur Megalithkultur. „Wir haben bereits circa 60 Prozent der Baugewerke wie Rohbau, Zimmerer, Dachdecker sowie die technischen Gewerke ausgeschrieben und vergeben“, freut sich Baudezernent Manfred Meyer in der Mitteilung, dass es nun endlich losgeht. Diesen Stand hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski bereits Mitte Juni genannt (wir berichteten). Damals hieß es auch, „bald“ werde mit dem Abbruch des Mitteltrakts begonnen. Bisher sind laut Meyer rund 3,2 Millionen Euro durch Aufträge beziehungsweise Vergabeverfahren gebunden, davon entfallen auf die Baugewerke rund 2,2 Millionen Euro. Damit liege man aktuell sogar unter der veranschlagten Summe der Kostenberechnungen, so der Baudezernent.

Letzteres sei besonders wichtig, weil das ehrgeizige Projekte in den aktuell finanziell schwierigen Zeiten nicht unumstritten sei, wie es in der Pressemitteilung aus dem Stadthaus weiter heißt. „Wir haben mit dem UZW die Möglichkeit, etwas ganz Großes für Wildeshausen zu schaffen“, betont Meyer. Angesichts anderer Großprojekte wie der weiter in der Schwebe hängenden Freibadsanierung und Renovierungen an den Schulen waren immer mal wieder Forderungen erhoben worden, das Geld doch lieber in diese Vorhaben zu investieren. Die Fördergelder in Millionenhöhe seien aber zweckgebunden und könnten zum Beispiel nicht einfach für ein neues Freibad verwendet werden, heißt es von Meyer.

Dem Teilabriss und der damit verbundenen tatsächlichen baulichen Umsetzung des UZW ist eine mehr als zehn Jahre währende Debatte vorausgegangen. Im Sommer 2013 habe erstmals ein „Kreativ-Team engagierter Wildeshauser“ die Idee geäußert, parallel zum Neubau der Feuerwehr in der Pagenmarsch die alte Feuerwache als Kulturzentrum zu nutzen, heißt es in der Mitteilung. Bereits damals stand das UZW im Raum. Die Idee wurde in den folgenden Jahren immer konkreter. Die Finanzierung war gesichert, als es der Stadt gelang, mit der Umgestaltung der Wallanlagen und der Burgwiese sowie der Feuerwache als verbindendes Element in das Städteförderprogramm des Landes „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen zu werden. Verbunden damit sind Gesamtinvestitionen in Höhe von neun Millionen Euro. Sechs Millionen kommen aus dem inzwischen in „Lebendige Zentren“ umbenannten Förderprogramm, drei Millionen übernimmt die Stadt.

„Das Herzstück des Gesamtvorhabens ist das UZW als zentraler touristischer und geschichtlicher Anlaufpunkt für die Region“, heißt es weiter. Dort werden unter anderem die Tourist-Info sowie der Bürger- und Geschichtsverein einziehen. Die Hauptattraktion des Informations- und Besucherzentrums werde jedoch eine Dauerausstellung sein, die Einblicke in die Zeit der Entstehung der Jahrtausende alten Megalithgräber rund um Wildeshausen gewähren soll.