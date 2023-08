„Toom“ ist weg – kommt „Tedox“?

Von: Dierk Rohdenburg

Bereits geschlossen: der „Toom“-Markt in Wildeshausen. © dr

Der Baumarkt „Toom“ am Westring in Wildeshausen hat bereits zwei Tage vor dem geplanten Termin geschlossen. Kunden standen schon am Freitag vor verschlossenen Türen, an denen Schilder hingen, auf denen der Abschied angekündigt wurde.

Wie eine Mitarbeiterin mitteilte, waren die Regale schon in den vergangenen Tagen leer geräumt, sicherlich auch deshalb, weil 90 Prozent Rabatt auf den ausgezeichneten Preis gewährt wurde.

Weil es nichts mehr zu verkaufen gab, wurden der Markt geschlossen und die Restbestände ausgeräumt. Mit einem Hubsteiger sollen bald die Firmenschilder abmontiert werden. Unterdessen ist bislang nicht sicher, wer das Ladenlokal übernehmen wird. „Noch ist die Ansiedlung unserer Filiale in Wildeshausen nicht vertraglich festgeschrieben“, teilte Thomas Hürter, Prokurist des Renovierungsdiscounters „Tedox“, am Freitag mit. „Also haben wir auch noch keinen Zeitplan, wann wir mit Umbauten und Einrichtung beginnen werden und eröffnen können.“ Einen Start strebt das Unternehmen aus Bovenden-Harste bei Göttingen aber ohnehin erst im Jahr 2024 an.

Verkaufsfläche von 3.100 Quadratmeter geplant

Geplant ist eine Verkaufsfläche von rund 3.100 Quadratmetern. Das Mitarbeiterteam soll zunächst 16 Personen umfassen.

„Unser Sortiment, das wir zukünftig in Wildeshausen anbieten wollen, erstreckt sich auf die Warengruppen Bodenbeläge, Gardinen, Teppiche, Haustextilien, Tapeten und Farben, Lampen, Haushaltswaren, Dekorationsartikel, Heimwerkerbedarf und Möbel. Mit diesem Vollsortiment ist ,Tedox‘ als Renovierungsdiscounter bundesweit einzigartig im Markt vertreten“, teilte Hürter vor wenigen Wochen gegenüber unserer Zeitung mit. „Tedox“ ist nach eigenen Angaben seit 1972 am Markt und hat mehr als 122 Filialen mit rund 3.000 Mitarbeitern in ganz Deutschland. Standorte sind auch in Oldenburg, Delmenhorst und Vechta.