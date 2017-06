Technik-, Wirtschafts- und Sozialpädagogikschüler schaffen ihren Abschluss bei den BBS

+ © Justin Hansemann Mahlstedter Ri © Justin Hansemann Mahlstedter Ri

Vier Klassen der drei Fachoberschulen Sozialpädagogik, Technik, Wirtschaft der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen haben am Dienstag ihren Abschluss gefeiert. Das Motto der Verabschiedung in der Aula an der Feldstraße lautete „Für die Zukunft stark gemacht“. Bei den Absolventen handelt sich um: Simon Dallmann, Sören Büsselmann, Janine Engelmann, Nico Griesche, Tjark Haverkamp, Till Hermann Hjortskov, Gustav Kallage, Dennis Kassner, Julian Kirchgesner, Arthur Korolev, Ngoc Hai La, Maximilian Manig, Kenneth Mattner, Jonas Molitor, Jan-Erik Mönnich, Nico Schmidt, Jens Voß und Joschua Wloch (Klasse FOT12a). Hinzu kommen: Miriam Bahrs, Ardijana Bajrami, Laura Bandorski, Madlene Borchers, Anna Drieling, Marijke Fösch, Felix Gerdsen, Katharina König, Steven Külken, Mirco Lewandowski, Samuel Mai, Milena Mutschmann, Maximilian Oebker, Meawiya Othman, Felix Ratz, Denny Schwerdtfeger, Josephine Seidel, Sefina Suleimann, Jonas Trittin, Isabelle und Michelle Warnecke, Andreas Wetstein und Jennifer Wolf (FOQ12a). Zudem verlassen Nico Aufderheide, Alea Bahrs, Alexander Bock, Laila Dönmez, Charlin Eickbusch, Franziska Fichtner, Marvin Grotelüschen, Nicolay Köhler, Daniel Müller, Mariele Nordmann, Philipp Oltmann, Joshua Paßon, Nils Schlüter, Laura von Stein und Deniz Tozan (FOW 12a) sowie Berit Behrens, Tien Phong Bui, Adrian Fejza, Pascal Gehlenborg, Christina Haan, Stefan Haase, Sabine Hermann, Stefan Janz, Christian Keller, Fynn Meyer, Aaron Nienaber, Jana Sievers, Mike Stöckel, Joschka Thomas und Finn Trampke (FOW 12b). J Foto: Hansemann