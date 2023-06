Teambuilding: Firmen-Mitarbeiter helfen dem Nabu

Von: Ove Bornholt

Mitarbeiter des Kaffeeherstellers schneiden Bambusröhrchen zu. Diese und anderes Material sollen später als Behausung für Bienen und Co. dienen. © bor

Ein Bremer Kaffee-Hersteller hat seinen Mitarbeitern einen Tag frei gegeben, um ein soziales Projekt umzusetzen. Der Nabu Wildeshausen beteiligte sich gerne.

Wildeshausen – Kaffeeverkäufer sind ganz schön geschickte Handwerker: Das zeigte sich am Donnerstagvormittag. Statt das koffeinhaltige Heißgetränk norddeutschen Supermärkten anzubieten, hatten sich zwölf Mitarbeiter des Verkaufsteams der Firma Jacobs Douwe Egberts in Bremen nach Wildeshausen begeben, um den Naturschutzbund (Nabu) beim Bau von Insekten-Nisthilfen zu unterstützen. Ihr Arbeitgeber hatte sie für einen Tag freigestellt, um ein soziales Projekt umzusetzen.

„Wir haben uns unheimlich gefreut, als die Anfrage kam“, erinnerte sich Wolfgang Pohl vom Nabu an die unverhoffte Kontaktaufnahme. „Wann wird man schon mal als Gruppe gefragt, ob man Unterstützung haben möchte?“ Gemeinsam mit einigen Nabu-Mitgliedern begleitete er das Vorhaben.

Es wird gesägt, gebohrt und gehämmert

Auf der anderen Seite freute sich auch Jacobs-Verkaufsleiterin Katja Borgmann, dass die Kooperation geklappt hat. Die zwölf Team-Mitglieder sind in der Regel im Außendienst in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg unterwegs und preisen ihre Kaffee-Produkte bei Supermarkt-Leitungen an. Am Vortag hatten sie sich zu einer Tagung im Hotel „Gut Altona“ eingefunden, erklärt Borgmann, warum sie beim Nabu in Wildeshausen angefragt hat. Der sprach dann wiederum die Volkshochschule an, die ihre Holzwerkstatt an der Wittekindstraße zur Verfügung stellte.

Die Jacobs-Mitarbeiter verteilten sich nach Lust und Laune auf verschiedene Stationen in der Werkstatt und im Außenbereich. Es wurde gehämmert, geschliffen, gebohrt und gesägt. Die fertigen Bambusröhrchen, Eichenklötze mit Löchern und per Zement verbundene Dachziegel sollen später als Behausungen für Insekten dienen. Die Rahmen für zwei Nisthilfen hatte der Nabu schon vorbereitet. Eine soll an der Streuobstwiese am Marschweg, die andere beim geplanten Natur-Informationszentrum im Windpark Glane aufgestellt werden.

Ein Tag für ein soziales Projekt: Wolfgang Pohl (Nabu, von links) informiert Jacobs-Verkaufsleiterin Katja Borgmann und Hinrich Ricklefs von der Volkshochschule über die Abmessungen für die Nisthilfe © bor

„Das Team sieht sich sonst nicht so oft“, betonte Jacobs-Verkaufsleiterin Borgmann den Wert der Aktion. „Ein besseres Teambuilding kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.“ Ihr Arbeitgeber habe die Angestellten zum zweiten Mal für einen solchen Projekt-Tag freigestellt. „Vergangenes Jahr waren wir beim Nabu in Bremen“.

Obwohl die berufliche Tätigkeit der Teilnehmer keine handwerkliche Qualifikation erfordert beziehungsweise erwarten lässt, sei die Qualität der Arbeiten sehr hoch, lobte Pohl. „Sie sind gleich ausgeschwärmt und haben sich an die Arbeit gemacht.“ Schon nach zwei Stunden war für ihn klar, dass die Aktion gut läuft.

Auch für den Nabu ist es das erste Mal, dass ein Unternehmen Mitarbeiter für ein gemeinsames Projekt freistellt. Einmal habe die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ aus Wildeshausen deswegen angefragt, dann aber kein Unternehmen gefunden, das bereit gewesen wäre, sich an einer Kooperation zu beteiligen. Man habe die Idee schon fast wieder vergessen, freute sich Pohl, dass es nun dennoch zu einer Umsetzung gekommen ist.