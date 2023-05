„Wild Mölkkys“ siegen in Hamburg

+ © Verein Das Siegerteam: Tim Jannis Fischer (von links), Kapitän Björn Hugler und Tobias Wachtendorf. © Verein

Die „Wild Mölkkys“, ein Team des „Wilde Boule“ Pétanque Clubs in Wildeshausen, haben die Meisterschaft in Hamburg gewonnen.

Wildeshausen/Hamburg – Die „Wild Mölkkys“ vom „Wilde Boule“ Pétanque Club in Wildeshausen haben zum dritten Mal in Folge die Hamburger Beach-Mölkky-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft, bestehend aus Tim Jannis Fischer, Kapitän Björn Hugler und Tobias Wachtendorf, setzten sich gegen sieben Teams durch, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als wäre das Halbfinale nicht erreichbar. Auf dem herausfordernden Untergrund tat sich das Team sehr schwer. Auf dem tiefen Sand fallen die Hölzer nun einmal anders als auf dem Bouleplatz“, war der Sieg kein Selbstgänger. Dennoch hätten die „Wild Mölkkys“ gezeigt, dass sich das Training im Krandel gelohnt hat, und einmal mehr bewiesen, dass sie eine Turniermannschaft sind.

Starker Gegner aus Berlin im Halbfinale

Nach der Gruppenphase seien sie letztlich souverän als Zweite ins Halbfinale eingezogen. Dort erwartete sie ein starker Gegner aus Berlin, der bereits bei Welt- und Deutschen Meisterschaften Top-30-Ergebnisse eingefahren hatte. „Das stark von Taktik geprägte Spiel entwickelte sich zu einem wahren Krimi und zog sich über eine Stunde hin – mit dem besseren Ende für die Jungs aus Wildeshausen. Wie schon in der Gruppenphase war es der stark aufspielende Hugler, der die wichtigen Punkte holte und den Einzug ins Endspiel ermöglichte“, heißt es weiter. Im Finale habe das Team aus der Kreisstadt dann seine ganze Klasse gezeigt und den Gegner schnell besiegt.

Der Sport Mölkky kommt aus Finnland, wo das Trio auch zum ersten Mal damit in Berührung kam. Die Spieler treten in der Regel in Dreier-Teams gegeneinander an und versuchen im Wechsel mit der anderen Mannschaft, mit einem rund 22 Zentimeter langen Wurfholz, dem Mölkky, etwa 15 Zentimeter hohe Spielhölzer aus einer Entfernung von 3,50 Metern umzuwerfen.

Zurzeit wird jeden Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Bouleplatz im Krandel trainiert. Wer interessiert ist, ist willkommen zum Zuschauen oder kann auch einfach mitmachen. Spielhölzer sind vorhanden.