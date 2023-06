Taxipreis soll wegen Mindestlohn steigen

40 Cent mehr pro Kilometer

Taxifahren wird voraussichtlich teurer: Der Fahrpreis soll angepasst werden, weil der Mindestlohn gestiegen ist.

Der Taxipreis im Landkreis Oldenburg soll um 40 Cent pro Kilometer steigen. Das schlägt die Kreisverwaltung mit Blick auf den gestiegenen Mindestlohn vor.

Wildeshausen – Weil der Mindestlohn zuletzt stark von 10,45 auf zwölf Euro pro Stunde gestiegen ist, sollen die Taxitarife im Landkreis Oldenburg ebenfalls angepasst werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung wird am Dienstag, 4. Juli, ab 17 Uhr im Kreistag beraten. Das Gremium tagt dieses Mal im Blockhaus Ahlhorn.

Die Fahrer hätten die Lohnerhöhung auf jeden Fall verdient, findet Andreas Scherner, Chef des gleichnamigen Taxi-Unternehmens in Neerstedt. Aber: „Die Stundenlöhne sind für kleine Unternehmen schon heftig.“ Die Anpassung der Fahrpreise sei deswegen vonnöten. Seine 14 Fahrzeuge sind in Dötlingen, Wildeshausen, Harpstedt und Großenkneten unterwegs.

Auch der Grundbetrag für die Bereitstellung soll steigen

Konkret soll der Preis pro Kilometer um 40 Cent steigen. Bei einer Fahrt werktags zwischen 6 und 22 Uhr hieße das, künftig würden pro Kilometer 2,80 Euro bei Strecken bis zu zehn Kilometer berechnet. Und auch der Grundbetrag für die Bereitstellung des Fahrzeugs, gleichsam der Mindestpreis, soll um 40 Cent auf 6,40 Euro (werktags von 6 bis 22 Uhr) zunehmen. Für Großraumtaxen gelten andere Tarife, die ebenfalls um 40 Cent steigen.

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen habe die Anpassung mit der Mindestlohnerhöhung zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro pro Stunde begründet, heißt es in der Sitzungsvorlage. Durch anteilige Abgaben und Sonderregeln wie den tariflich verankerten Zuschlag für die Sonn- und Feiertagsarbeit erhöhe sich dieser Mindestlohn um weitere 22 bis 30 Prozent. Laut dem Gesamtverband betragen die Lohnausgaben 65 Prozent aller Kosten in einem Taxibetrieb. Als weitere Begründung sei die Steigerung der Inflationsrate genannt worden. „Einheitlich befand man die Tariferhöhungen als nachvollziehbar“, heißt es von der Kreisverwaltung, die sich mit den Nachbarkreisen abgestimmt hat. Ab dem 1. September sollten die neuen Tarife gelten.

Für Scherner ist klar, dass es dann auch Zeit wird. Schließlich würden die Unternehmen die höheren Löhne schon seit einiger Zeit bezahlen. „Die Steigerung der Tarife ist gerechtfertigt.“ Auf der anderen Seite würden natürlich die Kunden stärker belastet werden, was er bedauert. Das sei aber mit Blick auf die Löhne auch begründbar.

Ähnlich sieht es Stefan Bothe vom gleichnamigen Wildeshauser Taxi-Unternehmen. „Wenn alles teurer wird, muss der Fahrpreis auch steigen“, sagt er. Der Lohn sei nun einmal ein Inflationstreiber.

Landkreis gegen Rollstuhl-Zuschlag

Einen weiteren Vorschlag des Verkehrsgewerbe-Verbands lehnt der Landkreis allerdings ab, nämlich einen Rollstuhlzuschlag in Höhe von 15 Euro. Dies wäre ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz.

Scherner sieht das genau wie der Verband etwas anders. Bei Fahrgästen im Rollstuhl gäbe es einfach einen höheren Aufwand, argumentiert er. „Wir lassen sie ja auch nicht am Ende der Fahrt einfach an der Bordsteinkante stehen, sondern bringen sie bis zum Ziel, zum Beispiel in eine Arztpraxis.“ Außerdem seien die für den Transport nötigen Einbauten in den Fahrzeugen ebenfalls mit Kosten verbunden. „Das ist weiß Gott keine Diskriminierung“, betont er. Ob sich der Landkreis in dieser Sache allerdings noch bewegt, ist fraglich. Schon im vergangenen Jahr war der Vorschlag abgelehnt worden.