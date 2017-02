Taxi-Gutschein findet im Ausschuss keine Mehrheit

Wildeshausen - Mit einem Taxi durch die Nacht – das wird auch in Zukunft für junge Menschen und Bürger, die nicht so viel Geld haben, nur zum normalen Preis möglich sein. Zumindest dann, wenn sich der Rat der Stadt Wildeshausen am 23. Februar der Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Controlling und Wirtschaft anschließt. SPD-Ratsherr Matthias Kluck hatte einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2 000 Euro für das „fifty-fifty-Taxi“ beantragt. Mit einem Gutschein sollten Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein nachts von 19 bis 6 Uhr zur Hälfte des Preises fahren können. Ziel sei es, so Kluck, junge Leute davon abzuhalten, alkoholisiert Auto zu fahren oder alleine zu Fuß nach Hause zu gehen.

„Auf den ersten Blick ist das eine tolle Sache“, fand Rainer Kolloge (UWG). „Ich befürchte aber, dass der Kontrollaufwand sehr groß ist, um Missbrauch vorzubeugen. Es könnte schnell ein Bürokratiemonster entstehen.“

Das fand Kluck hingegen nicht. Er habe vorher mit den Taxi-Unternehmen gesprochen, und die Fahrer würden sich die Zeit nehmen, um die Rechtmäßigkeit der verbilligten Fahrt zu kontrollieren.

Von Manfred Rebensburg (Grüne) kamen grundsätzliche Bedenken. Der Antrag sei viel zu spät eingegangen. Derartige Zuschusswünsche müssten bis Mitte des Vorjahres vorliegen. Das allerdings forderte den Widerstand von Stephan Dieckmann (SPD) heraus. „ Das ist ein Projekt, das unbedingt angeschoben werden muss. Wenn wir immer auf den Termin beharren, können wir bald gar nichts mehr machen“, kritisierte er. Mit dem vergünstigen Fahren sollten auch keine „Saufpraktiken“ gefördert werden. Es gehe vielmehr darum, der Zielgruppe eine sichere Tour zu ermöglichen.

„Dann ist es aber besser, die Aktion auf den Landkreis auszudehnen“, fand Frank Stöver (CDU). Es sei ihm nicht klar, warum die Stadt auch Fahrten beispielsweise nach Harpstedt oder Hude bezuschussen sollte. Der gleichen Ansicht war auch Jens-Peter Hennken (CDU). „Hier ist eher der Landkreis gefragt“, betonte er. Zudem habe auch die Befürchtung, dass es zu viele Missbrauchsfälle gebe. „Das Frauen-Taxi ist vor Jahren genau deshalb eingestellt worden“, sagte er.

Am Ende stimmten lediglich die drei Sozialdemokraten für das Projekt. Dieses wird nun noch einmal im Rat thematisiert und kommt dann dort endgültig zur Abstimmung. - dr