Tausende Mülltonnen gehen jährlich kaputt

Was nicht mehr zu gebrauchen ist, kommt in die Mülltonne. Doch was geschieht, wenn der Abfallbehälter kaputt ist? Meist ist dann nichts mehr zu machen – denn die typischen Defekte lassen sich nicht reparieren. Im Landkreis Oldenburg werden deshalb jährlich 7 000 Mülltonnen aussortiert.

Landkreis Oldenburg – Rund 140 000 Mülltonnen stehen im Landkreis Oldenburg bereit, um Haushaltsmüll aller Art aufzunehmen. Die braunen, schwarzen sowie grünen Behälter, die je nach Bedarf zwischen 80 und 240 Liter fassen, sind Eigentum des Kreises. Für die Bewirtschaftung der Tonnen ist demnach das Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft zuständig. Unter anderem muss es funktionsfähige Behälter bereitstellen und defekte austauschen.

Jedes Jahr müssten drei bis fünf Prozent der Container aussortiert werden, sagt Uwe Dölemeyer, der das Amt leitet. Das sind zwischen 4 200 und 7 000 Mülltonnen. Alle zwei oder drei Jahre veröffentlicht er eine neue Ausschreibung. Wie teuer die Neubeschaffung ist, will er nicht verraten – das hänge von den Verhandlungen mit den Herstellern ab. Im Onlineshop des Unternehmens SSI Schäfer, von dem der Landkreis zuletzt gekauft hat, wird eine 80-Liter-Tonne für knapp 60 Euro angeboten, wenn mindestens 20 Stück abgenommen werden. Konkretere Auskünfte will auch die Firma nicht geben.

Die häufigsten Defekte an den Behältern sind Dölemeyer zufolge Abbrüche an der Kammschüttung sowie Risse im Behälterrumpf. Der Begriff Kammschüttung bezeichnet den vorderen Rand der Tonne. An dieser Stelle hakt sich der Arm des Müllfahrzeugs ein und hebt die Tonne an, um ihren Inhalt dann auszukippen. Aus diesem Grund sei die Kammschüttung besonders verstärkt, sagt Dölemeyer. Die Belastung steige zusätzlich, wenn der Abfall nicht einfach aus dem Behälter gleite, sondern festgestopft oder – im Fall von feuchtem Biomüll – sogar festgefroren sei. „Wenn das Material nicht sofort herausrutscht, muss man öfter schlagen“, erläutert der Amtsleiter. Es komme durchaus vor, dass dabei der Rand der Tonne breche, der komplette Behälter im Müllauto lande und ebenfalls geschreddert werde. Das sei zwar kein großes Problem: Die Einzelteile würden am Ende wieder heraussortiert. Aber natürlich müsse das Gefäß dann ersetzt werden.

Risse und Brüche sind häufige Defekte

Auf der Müllumschlagstation des Landkreises in Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen lagern neue und defekte Tonnen. Neben ab- oder angebrochenen Kammschüttungen weisen viele Risse an den Seitenwänden auf – ebenfalls ein Defekt, der nicht repariert werden kann. Solange der Inhalt nicht auslaufe, sei das unproblematisch, sagt Dölemeyer. Manche Leute versuchten, ihren Behälter mit Panzerklebeband abzudichten. Doch in der Regel sei das keine Lösung auf Dauer: „Das ist der Bereich, wo die mechanische Beanspruchung am höchsten ist“, erklärt der Amtsleiter mit Blick auf den Rumpf der Tonnen. Einerseits sei die Belastung groß, wenn die Leute ihren Abfall mit Druck zusammenpressten, andererseits schlage die Tonne bei der Leerung in das Müllfahrzeug mit der Seitenwand an dessen Kante.

Neben der Befüllung spiele auch die Qualität des Behälters eine Rolle für dessen Haltbarkeit. „Jedes Kilogramm Kunststoff kostet die Herstellerfirma Geld“, sagt Dölemeyer. Deshalb versuchten die Produzenten, daran zu sparen. Das gehe auch zulasten der Haltbarkeit, beobachtet Marcus Maichrzak, Betriebsleiter der Firma Heinemann, die zur Bohmann-Gruppe gehört und als Entsorgungsdienstleister für den Landkreis zuständig ist. Als Beispiel nennt er die gelben Tonnen der Firma SSI Schäfer, die im Landkreis Cloppenburg verteilt wurden. Viele von ihnen seien gebrochen – die Seitenwände seien zu dünn gewesen.

Behälter können recycelt werden

Reparaturen sind also nur bei bestimmten Defekten möglich. Räder oder Achsen etwa könnten ausgetauscht werden, erklärt Maichrzak. Das gelte auch für die Bolzen, die den Deckel festhielten. Es seien ausreichend Ersatzteile der verschiedenen Hersteller vorrätig, entweder von gebrauchten Tonnen oder als Beigabe zu einer Lieferung neuer Container, versichert der Betriebsleiter.

Ist der Behälter jedoch irreparabel kaputt, muss er entsorgt werden. Wiederverwerter zahlten für 1 000 Kilogramm Kunststoff zwischen 200 und 400 Euro – ein Geschäft, das bei einem Tonnengewicht von bis zu zehn Kilogramm weniger ein Gewinn für den Landkreis als für die Umwelt ist. Laut der Firma SSI Schäfer, die die vergangene Ausschreibung des Landkreises Oldenburg gewonnen hat, sind 90 Prozent ihrer Produkte recycelbar. In der Anschaffung zieht Dölemeyer jedoch Tonnen ohne Recyclinganteil vor. Er habe schlechte Erfahrungen mit diesen Containern gemacht. Sie seien deutlich schneller kaputt gegangen, berichtet der Amtsleiter. „Deshalb habe ich bei der Ausschreibung immer Neuware drin.“

Die Frage, wie lange ein Behälter im Endeffekt halte, sei schwer zu beantworten, sagt Maichrzak, zu viele Faktoren spielten hinein. Mit Blick auf den Stapel defekter Container gibt er zumindest einen Einblick: „Da sind noch Tonnen von 1978 bei. Aber auch welche, die erst zwei Jahre alt sind.“