Tausende Besucher zum „Gänsemarkt“ in der Innenstadt

Von: Ove Bornholt

Ordentlich was los: Auf der Wester-, aber auch auf der Huntestraße waren Tausende Menschen unterwegs. © bor

Trotz Konkurrenzveranstaltungen haben am Sonntag viele Menschen den Weg in die Wildeshauser Innenstadt gefunden. Dort erwartete sie einiges.

Wildeshausen – Mehr als gut lief der „Gänsemarkt“ am Sonntag in Wildeshausen. Tausende zogen durch die Innenstadt. Die Wester- und die Huntestraße waren von Ständen gesäumt, an denen es von Kunsthandwerk über Äpfel bis hin zu Klamotten, Pommes und Naschereien eine große Auswahl gab. Dazu lockten die Geschäfte mit Rabatten. Und auf dem Marktplatz gab es – besonders interessant für Kinder – Rinder und Alpakas zu sehen.

„Die Erwartungen sind übertroffen worden“, sagte Johannes Lenzschau vom Handels- und Gewerbeverein (HGV), der am Verkaufstresen im Kaufhaus „Schnittker am Markt“ an der Westerstraße kaum mal Atem schöpfen konnte.

Kaufleute zufrieden

Auch Vorstandskollege Peter Gebhardt von der Gilde-Buchhandlung war zufrieden. „Wir sind dem Stadtmarketing sehr dankbar, dass die Stände gut verteilt waren.“ In der Tat gab es vom Anfang der Huntestraße bis zum Ende der Westerstraße immer etwas zu sehen. Gebhardt verwies darauf, dass trotz Konkurrenzveranstaltungen wie dem „Gantertach“ in Ganderkesee sehr viele Menschen den Weg nach Wildeshausen gefunden hatten.

Man sei zufrieden, sagte Sören Giese vom Stadtmarketing mit Blick auf die vielen Menschen, die vor allem ab 14 Uhr in die Stadt strömten. Das Stadtmarketing richtet den Markt gemeinsam mit dem HGV aus – es ist jetzt allerdings das erste Mal seit drei Jahren, dass der „Gänsemarkt“ stattfinden kann. Apropos: Federvieh gab es kaum. Die eigentlich angekündigte „Gänsekapelle“ konnte wegen Geflügelpest-Beschränkungen nicht auftreten.

Beim Trecker-Veteranen-Club aus Lüerte durften auch die Kleinen ans Steuer. © bor

Davon ließ sich aber niemand stören. Die Musiker des Blasorchesters Wildeshausen zogen in der Innenstadt umher, traten mal hier, mal dort auf. Auch Vereine wie die Trecker-Veteranen aus Lüerte präsentierten sich. Da durfte dann auch mal der Nachwuchs ans Steuer wie der 15-monatige Fiete, der mit seiner großen Schwester Lentje (4) und Papa Tristan Schüttler den Markt besuchte.

Ordentlich was los war auch am Stand der Rotarier, bei denen sich das Glücksrad nahezu ununterbrochen drehte – kein Wunder, es gab ja auch keine Nieten. „Wir verlosen 300 Kilogramm Äpfel aus dem alten Land“, berichtete Oksana Schumacher, die mit Jörg Skrzippek und anderen Mitstreitern die Verteilung der Gewinne übernahm. „Das läuft wie geschnitten Brot“, freute sich Letzterer.

Ein Preis wird allerdings noch für eine Weile nicht vergeben: das Auto, das die Rotarier während ihrer Weihnachtstombola verlosen. Angucken konnte sich Interessierte den Wagen auf dem „Gänsemarkt“ allerdings schon mal.