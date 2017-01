Wo Tarzan auf den König der Löwen trifft

Wildeshausen - Von Janin Meyer. Tarzan, Westside Story, Sister Act, Der König der Löwen: Die Liste der Musicals ließe sich noch lang fortsetzen. Eine Auswahl der bekanntesten Stücke zeigte die „Musical Night“ am Dienstagabend in der Widukind-Halle in Wildeshausen. Nach einer Pause im vergangenen Jahr konnte unsere Zeitung das Ensemble erneut in die Kreisstadt holen. Unter dem Motto „Lass den Zauber entstehen“ entführten die Darsteller, unterstützt von Axel Törber und seiner Band, das Publikum in die Welt der Musicals.

Ob melancholisch, romantisch, rockig oder auch lustig: Die Musicalstars wissen alle Emotionen so auf die Bühne zu bringen, dass sie schnell auf das Publikum übergreifen. So ist es als erstes der in der Kreisstadt bereits bekannte Simon Tunkin aus London, der die Gäste zum Lachen bringt. Er entführt in eine Zeit vor 400 Jahren, in der das Musical „Something Rotten“ spielt. Die Zeit von William Shakespeare, den auch der Londoner verkörpert.

In seinem Lied macht er immer wieder deutlich, dass es auch ein Weltstar wie jener Dichter nicht einfach hat. „It’s hard to be the bard“ – „Es ist hart, der Dichter zu sein“ heißt das Stück, in dem er davon singt, dass es schwierig sei, immer richtige Worte zu finden und immer ein Gedicht präsentieren zu müssen. Unterstützt von Alexandra Gentzen aus Bielefeld, Corie Townsend aus Houston, Nicole Bolley aus Köln und Deimos Virgillito aus Trentino entsteht eine lustig-chaotische Szene, in der Tunkin als verzweifelter Dichter brilliert.

Den ersten tosenden Applaus gibt es gleich im Anschluss für Nicole Bolley, die das Titelstück „Cabaret“ aus dem gleichnamigen Musical zum Besten gibt. Sie überrascht mit ihrer Stimmgewalt kurz vor Ende des Stücks und hält den kräftigen Ton so lange, dass selbst das Publikum kurz den Atem anhält, bevor es in Applaus übergeht. Besonders romantische Stimmung zaubert Alexandra Gentzen in den Saal, als sie „Liebe stirbt nie“ anstimmt. Mal kräftig, mal fordernd, weiß die erfahrene Musical-Darstellerin mit diesem Stück und den Facetten ihrer Stimme, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Gewohnt frech tritt Corie Towsend auf, die ebenfalls eine alte Bekannte sein dürfte. Die Rolle des Schulmädchens aus dem Musical „School of Rock“ scheint ihr auf den Leib geschnitten, als sie mit Schmollmund den Titel „If only you would listen“ – „Wenn Du nur zuhören würdest“ anstimmt. Täuschend echt bringt sie in Gesang und Ausdruck die Verzweiflung eines kleinen Mädchens auf die Bühne, das doch so viel zu sagen hätte – würden ihm die Erwachsenen nur endlich einmal zuhören. Da passt es nur zu gut, dass es direkt im nächsten Stück aus dem gleichen Musical darum geht, Emotionen in Musik umzuwandeln und entsprechend aus sich heraus zu lassen.

„Stick it to the man“ – „Bring es an den Mann“ bringt alle Ensemblemitglieder noch einmal dazu, ein musikalisches Feuerwerk auf der Bühne zu entfachen. Voller Energie, mit viel Tanz und großer Stimmgewalt. Da hält es selbst die Bandmitglieder nicht mehr auf ihren Plätzen.

Ganz im Gegensatz dazu steht letztlich die Schüchternheit und Unsicherheit, mit der die Musicaldarsteller die Bühne als Nonnen für ein Stück aus dem Musical „Sister Act“ betreten. Da fühlt sich auch das Publikum direkt an den gleichnamigen Film erinnert. Auch auf der Bühne in Wildeshausen scheinen die „Nonnen“ erst nach und nach Vertrauen in ihre Stimmen zu fassen. Hier ist es am Ende wieder Corie Townsend, die in ihrer Rolle als Nonne besonders auffällt. Als das Lied eigentlich vorbei ist, drängt sie sich noch einmal in den Vordergrund, um ihre eigenen Stücke zum Besten zu geben. Sehr zum Schrecken der anderen „Nonnen“. Bis die gesamte Company mit einem rasanten Kostüm- und Themenwechsel mit einstimmt und noch eine bunte Überraschung für das Publikum parat hat.