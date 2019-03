Wildeshauser Tanzpaar ist Europameister

Wildeshausen – Nun hat das Wildeshauser Tanzpaar Carmen Anica Wenzel und Sascha Kai Oltmann seine Sammlung komplett. Die Weltmeister und deutschen Meister im Discofox holten sich am Wochenende im polnischen Waldenburg/Waibrzych die Europameisterschaft (IDO European Championship) mit ihrer neuen Kür „Afrika“.

Das Latino-Dance-Event ging über vier Tage mit Disziplinen wie Tango Argentino oder Salsa. Mehr als 15 Nationen waren am Start. Im Finale des Discofox-Wettbewerbs standen acht Paare. Dort wurde in drei Runden (Discofox Slow, Discofox Quick und Discofox Kür) getanzt.

Zur Überraschung des deutschen Teams standen gleich drei Paare aus der Bundesrepublik auf dem Siegerpodest. Den dritten Platz belegten Marcel Hugler und Nadine Schulze, den zweiten Platz erreichten Alexander Busch und Jette Schimmel. „Das wir dann als Sieger ausgerufen wurden, war eine tolle Sache“, so Oltmann, der sich nun mit seiner Partnerin auf die Weltmeisterschaft im Discofox vorbereitet, die dieses Jahr am 9. November in Bietingheim in Deutschland stattfindet.

Weltmeistertitel im Discofox verteidigt

Die beiden Tänzer hatten im Oktober ihren Weltmeistertitel im Discofox der International Dance Organization verteidigt. Sie sind auch privat ein Paar, wohnen zusammen in Wildeshausen und können damit fast täglich trainieren.

Schon nach dem Gewinn des Weltmeistertitels hatten Wenzel und Oltmann angekündigt, noch einmal bei der Europameisterschaft glänzen zu wollen, da sie diesen Titel noch nicht hatten. Die Erfolge lassen sich später gut nutzen, um Lehrgänge anzubieten. Für die WM oder EM gibt es nämlich kein Preisgeld. Oltmann betreibt in Wildeshausen und Twistringen eine Tanzschule.

dr