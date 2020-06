Tanzkurse für Neukunden wieder erlaubt

Sascha Kai Oltmann freut sich über das Ende einiger Einschränkungen / Keine Wettbewerbe

+ © - Ein Bild aus früheren Tagen: Das Tanzpaar aus Wildeshausen darf seinen WM-Titel nicht verteidigen. © -

Wildeshausen – Zu den Branchen, in denen ab dem 15. Juni weitere Corona-Lockerungen greifen, gehören auch Tanzschulen. „Wir sind total erleichtert“, sagt Sascha Kai Oltmann vom Wildeshauser Tanzzentrum, der jetzt wieder Kurse für Neukunden anbieten darf. „Und wir haben auch noch Glück, dass wir keine großen Auflagen vom Ordnungsamt erhalten haben.“ Heißt: Es kann ohne Mundschutz getanzt werden. Das ist längst nicht überall so, beklagt Oltmann mit Blick auf den bundesweiten Flickenteppich bei den Corona-Lockerungen. So müssen in Bremen zum Beispiel 20 Quadratmeter pro tanzendem Paar zur Verfügung stehen, in Wildeshausen sind es zehn. Und in Baden-Württemberg dürfen Tanzschulen noch gar nicht öffnen. „Warum? Das ist doch unlogisch“, versteht Oltmann die unterschiedlichen Regeln nur bedingt und hat Verständnis für Kollegen, die sich benachteiligt fühlen.