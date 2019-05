Tamboure stimmen Oberst gnädig

Willi Meyer kritisiert Disziplin und Alkoholkonsum beim Appell

+ Die Tamboure marschierten dreimal durch den Rathaussaal, wie es vorgeschrieben ist, und stimmten so den Oberst der Gilde, Willi Meyer, gnädig. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Mit viel Luft nach oben präsentierte sich das Tambourkorps am Donnerstag bei der Himmelfahrtsversammlung der Wildeshauser Schützengilde im Rathaussaal. Zumindest befand Oberst Willi Meyer: „Sie haben uns warten lassen.“ Zwei der Trommler waren zu spät gewesen. Auch dass sich die Tamboure im Lauf des Appells mit Unterstützung von Schaffer Fabian Reinke einen Schnaps genehmigten, kam bei dem Gildeoffizier nicht so gut an. Dabei hatte der Hauptmann der Wache, Detlev Hohn, noch gemeldet, das Tambourkorps befände sich in einem „hervorragenden Zustand“. „Ich wusste nicht, was Fake-News sind. Jetzt weiß ich es“, konterte Meyer trocken. „Beweisen Sie, dass Sie es können“, forderte er maximalen Einsatz von den Tambouren. Der dreimalige Rundgang durch den Saal mit ohrenbetäubendem Trommelspiel überzeugte den Oberst dann. „Der Auftritt hat mich versöhnlich gestimmt“, so Meyer, der das Tambourkorps flugs beauftragte, zu verkünden: „Pingsten ward fiert.“