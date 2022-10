Neue Interessengemeinschaft: „Groß für Klein“ Tagesmütter kämpfen mit Kostenexplosion

Von: Dierk Rohdenburg, Tanja Schneider

Aufstellen zum Gründungsfoto: die Mitglieder der Interessensgemeinschaft „Groß für Klein“ im Landkreis Oldenburg. © Interessengemeinschaft

Landkreis Oldenburg – Wenn es um die Betreuung des Nachwuchses geht, ist die Kindertagespflege längst eine feste Größe – und in Zeiten rarer Kitaplätze mittlerweile auch unverzichtbar. Steigende Energiekosten, Mieten und Lebensmittelpreise gefährden inzwischen aber die Existenz einiger Tagesmütter und -väter.

„Viele stöhnen und beklagen, dass sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können“, weiß Nadine Roth.

Die Wildeshauser Tagesmutter sitzt im Beirat der in diesem Jahr neu gegründeten Interessengemeinschaft „Groß für Klein“, die die Vernetzung der Kindertagespflegepersonen im Landkreis Oldenburg und die Vertretung von deren Anliegen zum Ziel hat. Sie befürchtet, dass ohne finanzielle Unterstützung Tagesmütter aufgeben und damit Betreuungsplätze im Landkreis Oldenburg wegfallen könnten.

„Sachkostenerstattung erhöhen“

Mit dieser Sorge ist sie nicht allein. Der Bundesverband für Kindertagespflege hat jüngst vor einer Existenzbedrohung gewarnt. „Zwei Jahre Corona haben bei vielen der rund 43 000 überwiegend selbstständigen Kindertagespflegepersonen die Reserven aufgezehrt“, teilte er mit und rief angesichts der derzeitigen Inflation die Politik zum Handeln auf. Denn die Kosten liefen aus dem Ruder, Einsparmöglichkeiten seien kaum gegeben. „Die Raumtemperatur zu senken, wenn kleine Kinder auf dem Boden krabbeln, verbietet sich. Und auch bei der Ernährung der Kinder wird wohl niemand ernsthaft Einsparungen vorschlagen“, so die Vorsitzende Inge Losch-Engler. Der Bundesverband appelliert deshalb an Kreise und Kommunen, die Sachkostenerstattung deutlich zu erhöhen.

Ein Anliegen, das auch die hiesige Interessengemeinschaft verfolgt. Nach Auskunft von Roth liegt der Satz für Tagesmütter, die zwar selbstständig sind, aber vom Jugendamt bezahlt werden und damit in ihren Verdienstmöglichkeiten reglementiert sind, im Landkreis Oldenburg bei 5,22 Euro pro Kind und Stunde. „Davon entfallen 3,27 Euro auf die Betreuung und 1,95 Euro auf den Sachaufwand“, berichtet sie. Das reiche hinten und vorne nicht, um unter anderem Heizkosten, Lebens- sowie Putzmittel zu finanzieren. Besonders prekär sei die Situation für diejenigen, die in angemieteten Räumen betreuen. „Wir brauchen dringend eine Anpassung“, sagt Roth. Der Beirat wolle sich während seines nächsten Treffens intensiv mit der Thematik befassen und dann an die Politik herantreten.

Einige Anliegen schon durchgesetzt

Wie die Interessengemeinschaft mitteilt, gibt es derzeit 120 aktive Kindertagespflegepersonen im Landkreis, die knapp 500 Mädchen und Jungen betreuen. 66 von ihnen gehören mittlerweile „Groß für Klein“ an. „Wir hoffen natürlich, dass es noch mehr werden“, sagt Roth und ruft ihre Kollegen dazu auf, sich anzuschließen und per Mail an netzwerk-ktp@mail.de zu melden. Schließlich solle keine Tagesmutter im Landkreis mit ihren Wünschen und Sorgen alleine gelassen werden. Zwar habe es schon vor der Gründung einen Austausch in kleineren Gruppen gegeben. Um aber die Arbeitsbedingungen zu verbessern und entsprechende Änderungen in der Satzung des Landkreises zur Förderung in der Kindertagespflege zu erreichen, sei ein größerer Zusammenschluss sinnvoll.

Und dieser hat inzwischen auch schon einiges erreicht. So hat die Interessengemeinschaft die Kreispolitik davon überzeugt, die Anzahl der vergüteten Urlaubs- und Krankheitstage von 25 auf 30 zu erhöhen. Bei einer Coronaerkrankung ohne Symptome werden weitere fünf Tage erstattet. „Und die bislang einmalige Ausstattungspauschale von 100 Euro pro Betreuungsplatz gibt es nun alle fünf Jahre“, freut sich Roth. Das sei ein Fortschritt, „für den wir auch sehr dankbar sind“. Die aktuelle Situation erfordere aber weiteres Handeln. „Die explodierenden Kosten in fast allen Bereichen machen es uns unmöglich, eine akzeptable Vorsorge für Krankheits- und Ausgleichstage zu treffen sowie für eine bildungsgerechte Ausstattung, Renovierungen, Ausflüge oder gesundes Essen zu sorgen“, heißt es in einer Mitteilung der Interessengemeinschaft. Dies sei aber alles wichtig, um eine pädagogisch wertvolle Betreuung anbieten zu können. Das Begleiten und Fördern kindlicher Bildungsprozesse, die Entwicklung der Mädchen und Jungen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sei das übergreifende Ziel. „Diesen Auftrag leben wir Kindertagespflegepersonen jeden Tag. Wir öffnen unsere Herzen und Häuser für Familien, arbeiten eng und vertrauensvoll mit den Eltern zusammen und bieten dem Landkreis hoch qualifizierte pädagogische Arbeit, verlässliche und flexible Betreuung“, so die Interessengemeinschaft. „Gerade in Zeiten, in denen die Kinderbetreuung in vielen Gemeinden sehr angespannt ist, ist die Kindertagespflege ein wichtiger Eckpfeiler.“ Deshalb sei es wichtig, jetzt zu handeln, bevor Betreuungsplätze wegfallen.