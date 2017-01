100 Tage für die See, zehn Tage für die Familie

Das Ehepaar Otto feiert goldene Hochzeit

+ © Petzold Seit drei Jahren lebt das Ehepaar Eduard und Inge Otto in Wildeshausen. Heute feiern sie goldene Hochzeit. © Petzold

Wildeshausen - Von Phillip Petzold. Als Seemann war Eduard Otto oft nur einige Tage im Jahr zu Hause, doch seine seine Frau Inge wusste worauf sie sich vor 50 Jahren einließ – auch die Männer ihrer Familie fuhren zu See. Nun feiert das Wildeshauser Paar goldene Hochzeit.

Telefonieren ging nicht, Briefe brauchten Wochen – wenn Eduard Otto auf Fischfangfahrt an den Rändern des Atlantiks unterwegs war, hatten die Eheleute oft über Monate keinen Kontakt. Später schickten sie sich Tonbänder: „Die Stimme des anderen zu hören war zumindest etwas persönlicher“, erzählte Inge Otto.

Doch es bestand immer der Verdacht, dass jemand die Briefe mitliest, oder die Bänder abhört. Denn Eduard Otto ist für die DDR auf große Fahrt gegangen. Und Bürger, die im Ausland unterwegs waren, standen unter Beobachtung.

Kennengelernt haben sich die beiden 1966, als er in Wustrow an der Ostsee die Steuermannschule besuchte. Inge lebte in Born am Darß, einem Ort nur wenige Kilometer entfernt. Wie viele von Inge Ottos Verwandten und Vorfahren, die schon seit Generationen am Bodden lebten, fuhr auch ihr Bruder zur See. Über ihn sind die beiden in Kontakt gekommen. 1967 folgte die Hochzeit und die Geburt ihrer Tochter.

Otto fuhr weiterhin zur See, seine Frau kümmerte sich um Haus und Familie. Nachdem die Ottos 1972 nach Rostock gezogen waren, begannen sie damit sich in Borne ein Ferienhaus zu bauen. „Das war in der DDR nicht gern gesehen“, sagt Inge Otto. Heimlich und ohne Genehmigung errichteten sie in Eigenregie das Haus direkt am Wasser. Sie besorgte das Material, er nutzte die Pausen, zwischen den 100-Tage-Fahrten – oft nur zehn Tage – zum Bauen. Nach zehn Jahren war es fertig.

Nach der Wende kehrte das Ehepaar wieder an den Bodden zurück. Otto fuhr weiter zu See, doch die Touren wurden kürzer und führten ihn nicht mehr nach Argentinien, Afrika oder Alaska, sondern nach Sylt und Dänemark. 2005 ging er schließlich in Rente. „Das war keine große Umstellung, aber ein bisschen mussten wir uns schon daran gewöhnen“, erzählt er über die Zeit, in der die beiden zum ersten Mal in ihrer Ehe ohne lange Unterbrechungen zusammenlebten. „Wir führen nun ein entspanntes Leben.“

Vor drei Jahren sind sie von der Ostsee nach Wildeshausen gezogen, ihre Tochter lebt bereits seit Anfang der 1990er-Jahre in der Region. Sie hatte auch das Haus in der Kreisstadt besorgt, das die Ottos seitdem Umbauen und Sanieren. Häuser seien ihr Lebensprojekt, sagen sie. Es sei schön, dass die Familie nun beieinander ist. „Aber das Wasser fehlt schon“, sagt Inge Otto. Gefeiert wird im kleinen Kreis. „Als wir geheiratet haben, war das auch keine große Feier, und trotzdem hat unsere Ehe 50 Jahre gehalten“, so Eduard Otto.