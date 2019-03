40 Tage lang ohne Fleisch und Milch

Wildeshausen - Von Katia Backhaus. Während der 40-tägigen Fastenzeit nur pflanzliche Lebensmittel zu essen – dazu hat die zwölfjährige Genesis Butler Papst Franziskus in einer öffentlichen Petition aufgefordert. Die Aktion „Million Dollar Vegan“ soll auf die Folgen industrieller Tierhaltung aufmerksam machen und dazu anregen, über Gründe für eine vegane Ernährung nachzudenken. Der Papst hat zwar noch nicht geantwortet, aber eine Umfrage in Wildeshausen zeigt: Auch in der Huntestadt ist das Thema nicht unbekannt.

Gesundheit und Ernährung

Zu Elisa Moser kommen Menschen, die Probleme mit dem Essen haben: Unverträglichkeiten, Übergewicht, Unwohlsein. Seit 2014 bietet sie Ernährungsberatung und -therapie bei „Kerngesund Wildeshausen“ an. Zu der Idee, sich vegan zu ernähren, hat sie eine ambivalente Meinung. „Für eine kurze Zeit finde ich das gut“, sagt Moser. Doch sie rät, sich vorher zu informieren: „Einfach weglassen ist nicht so optimal.“ Bestimmte Nährstoffe könnten dem Körper sonst fehlen, etwa Eiweiß und B12. Wer nach guten Ratgebern suche, könne zum Beispiel auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachschauen. Dort wird unter anderem erläutert, worauf Veganer achten sollten, dass auch in Schokolade und Konfitüre tierische Bestandteile enthalten sein können und warum es kein einheitliches Label für vegane Lebensmittel gibt. Was Moser auf jeden Fall befürwortet, ist, die Fastenzeit zu nutzen, um sich mehr mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen – „und nicht nur zu sagen, ich lasse die Süßigkeiten weg und dann war’s das wieder“, sagt die Beraterin.

Glaube und Konsumkritik

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Wildeshausen nimmt in diesem Jahr an der Aktion „Klimafasten“ teil, die bundesweit elf evangelische Landeskirchen sowie drei katholische Bistümer unterstützen. Auch in der Alexanderkirche sollen Flyer auf die Aktion hinweisen, kündigt Gemeindepfarrer Lars Löwensen an. Unter dem Motto „So viel Du brauchst...“ hat jede der knapp sieben Wochen der Passionszeit einen anderen Schwerpunkt. Die dritte ist dem achtsamen Essen gewidmet. „Das ist sehr lebensnah“, findet Löwensen. „Ich bin kein Freund davon, wenn man versucht, dogmatisch an die Sachen heranzugehen.“ Mit der Idee des „Klimafastens“ sei ein überschaubarer Rahmen gesetzt, der nicht nur auf das Thema Ernährung fokussiere. 40 Tage lang vegan zu leben, sei eine etwas zu hohe Anforderung.

„Ich glaube schon, dass wir verantwortlich mit der Schöpfung umgehen sollen“, sagt Löwensen – das hat auch der Papst 2015 in seiner Enzyklika „Laudato si“ betont. Der Gemeindepfarrer selbst setzt deshalb auf regionale Produkte, ist aber weder Vegetarier noch Veganer: „Hut ab vor denen, die ganz auf Fleisch verzichten.“ Löwensen ist vor allem wichtig, dass bewusster Konsum gelebt wird. In der Fastenzeit darüber nachzudenken, was billige Lebensmittel für die Produktionsstandards bedeuten, hält er für eine gute Idee. „Hoffentlich merken wir doch alle bald mal, dass unser Lebenswandel auch etwas mit dem Großklima zu tun hat“, sagt Löwensen.

Trend und Neugier

Carmen Chrysochoides betreibt in ihrem „Kleinen Stübchen“ an der Bahnhofstraße ein Mini-Café. Zwei bis drei Kuchen backt sie pro Woche. Anlässlich der Fastenzeit will sie zum ersten Mal ein veganes Rezept ausprobieren. Eine Kundin habe ihr kürzlich von dem Trend zur veganen Ernährung erzählt, sagt Chrysochoides. Aus Neugier hat sie entschieden, das Backen ohne Eier, Milch und Butter zu testen. „Das kann man zur Fastenzeit mal anfangen, das passt doch“, findet sie – und hofft, dass das Experiment gelingt. Einen veganen Kuchen pro Woche möchte sie in Zukunft anbieten.

In der Fastenzeit auszuprobieren, wie es ohne tierische Produkte schmeckt, findet sie nicht schlecht: „Man muss nicht immer Tiere essen.“ Ihr liegt vor allem am Herzen, dass die Kunden ihr Gebäck mögen. Deshalb ist sie inzwischen auch komplett auf Dinkelmehl umgestiegen, das gesünder und besser verträglich sein soll als Weizenmehl.

Tierschutz und Ökologie

Die Verantwortung der Menschen für Umwelt und Tiere steht für Edith Kaminski nicht nur während der Fastenzeit im Fokus. Die Pressesprecherin der Tierschutzgruppe Oldenburg Land begreift die Natur als ein Kreislaufsystem, zu dem selbstverständlich auch die Menschen gehören. Die Haltung von Tieren, die in Form von Massenproduktion in unnatürlicher Form betrieben werde, sei darin ein Störfaktor. Die Verantwortung für ein reibungsloses Funktionieren dieses Kreislaufs schreibt sie den Menschen zu.

Die Idee, als Konsequenz daraus während der Fastenzeit komplett auf tierische Produkte zu verzichten, sei „sicher im Moment positiv, aber nicht weit genug gedacht“, sagt Kaminski. Einen Blick für das große Ganze und die eigene Position darin zu entwickeln, sei wichtig. Menschen sollten sich dessen bewusst werden, was sie tun und brauchen. „Jeder Tag, an dem jemand darüber nachdenkt, ist gut“, sagt sie. Maß zu halten, etwa nur ein- oder zweimal in der Woche Fleisch zu essen, sei eine Möglichkeit: „Aus dem Kleinen kann sich etwas entwickeln.“ Für sich selbst formuliert die Tierschützerin eine klare Haltung: „Ich möchte nicht durch mein Verhalten dazu beitragen, dass milliardenfaches Leid über Tiere gebracht wird.“