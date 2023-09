Hinter jeder Ecke ein Stück Geschichte

+ © Steinmüller Hinter dem Altar: Dort waren die Alexander-Armreliquien untergebracht. © Steinmüller

Sonntag, 10. September, ist der Tag des offenen Denkmals: Hinter den Kulissen der Wildeshauser Alexanderkirche gibt es einiges zu entdecken.

Wildeshausen – Vom Triumphkreuz über die verschüttete Krypta bis hin zur schwierigen Zeitumstellung: Küster Wolfgang Jöllenbeck hat unserer Zeitung mit Blick auf den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, ein paar Einblicke hinter die Kulissen der Wildeshauser Alexanderkirche gewährt. Genau wie im Druckereimuseum in der Kreisstadt und in der Wassermühle in Heinefelde gibt es an diesem Tag Führungen und Aktionen (wir berichteten).

Jöllenbeck kennt das alte Gemäuer wie kaum ein Zweiter, arbeitet er doch seit mehr als 20 Jahren als Küster dort. Bei so einer alten Kirche, der Bau soll im Jahr 1174 begonnen und um 1270 beendet worden sein, gibt es natürlich viel mehr zu entdecken und zu schreiben, als es in diesem Text möglich ist. Deswegen gilt das Motto: Mut zur Lücke.

Reliquien im Triumphkreuz versteckt

Besonders auffällig ist das Triumphkreuz. Rund 3,20 Meter breit und 4,20 Meter hoch hängt es an der Decke des Hauptschiffs. Warum eigentlich Triumph? „Weil Jesus den Kopf hebt und über den Tod triumphiert“, erklärt Jöllenbeck, ergänzt aber gleich einschränkend: „Naja, so richtig hebt er den Kopf nicht.“ Aber sei es drum. Viel spannender ist ja auch, was sich in Jesus‘ Schädel verbirgt. Dort hatte Jöllenbecks Vorgänger Erich Siemer einst eine besondere Entdeckung gemacht: Fingerknochen von Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat, und Blut des heiligen Kosmas, ein syrischer Arzt und Märtyrer. Untersuchungen sollen belegen, dass die Funde tatsächlich aus der Zeit der beiden kommen. Die Reliquien wurden wieder verstaut und befinden sich nach wie vor dort.

Doch nicht alles bleibt so, wie es ist. In der Sakristei, die vom Südquerschiff aus betreten werden kann und die Teil des Remters und damit älter als die Alexanderkirche ist, befinden sich Fresken. Leider sei bei dem „Schutz“ der Bilder in den 1950er-Jahren ein Fehler unterlaufen, so Jöllenbeck. Man habe Casein, ein Hauptbestandteil des Milcheiweißes, aufgebracht, um die Werke zu versiegeln. Doch leider sei die Farbe trotzdem abgeblättert. Der Pilzbefall beschädige die Fresken zudem. Zu erkennen sind noch einige Umrisse. „Die drei Reiter sind vermutlich das älteste Fresko“, meint Jöllenbeck. Der mittlerweile verstorbene Wildeshauser Künstler Hartmut Berlinicke habe es als Grundlage für ein eigenes Werk verwendet, sagt der Küster. „Er vermutete, dass es daneben, verdeckt von einer anderen Malerei einen zweiten Teil geben würde, mit drei Toten.“ Dahinter stecke die „Legende von der Begegnung der Drei Lebenden und der Drei Toten“. Das hat Berlinicke auch in seinem lesenswerten, 2009 erschienenen Büchlein „Die Alexanderkirche von Wildeshausen“ aufgeschrieben.

Gar nicht mehr zugänglich ist die Krypta, die sich unter dem Chorraum im Osten des Gotteshauses befinden soll. Es heißt übrigens Chorraum, weil es früher in der Kirche keine Orgel gab. „Beim Singen gaben dann die Chorherren den Ton für die Gemeinde im Hauptschiff an“, erklärt Jöllenbeck. In der Krypta sollen Geistliche beerdigt sein. Der Zugang sei aber aus unbekannten Gründen verschüttet und mittlerweile durch eine Betondecke versiegelt. Im Chorraum lohnt sich auch ein Blick hinter den Hochaltar. Dort sind der Umriss des Vorgänger-Altars, vermutlich aus der Anfangszeit des Gebäudes, und eine Holztür zu erkennen. Hinter diesen waren einst die Armreliquien des Heiligen Alexander verborgen.

Turmuhr geht relativ genau

Diese Zeiten sind lange vorbei, schließlich sind die Reliquien schon im 17. Jahrhundert entfernt und nach Vechta gebracht worden. Ein Ritual wiederholt sich allerdings zweimal im Jahr: Dann begibt sich Jöllenbeck in den Turm, um die Uhr umzustellen. Während das im Herbst keine große Sache ist, sei das Vorstellen im Frühling „schon eine Wissenschaft für sich“, sagt der Küster. Der Wildeshauser ist allerdings stolz auf das alte mechanische Uhrwerk, das auch relativ genau gehe – abhängig von äußeren Einflüssen wie der Witterung und der Luftfeuchtigkeit. Im Kirchturm hat der Küster seinen alten Radiowecker mit Funkuhr aufgestellt. „Sobald die Kirchenuhr mehr als eine Minute nach geht, wird sie neu gestellt“, verrät er. Aus Versicherungsgründen könne leider niemand am Tag des offenen Denkmals in den Turm, aber auch sonst gibt es ja jede Menge zu entdecken in der Alexanderkirche – genau wie in der Wassermühle in Heinefelde und dem Druckereimuseum an der Bahnhofstraße in Wildeshausen.