Tag der Brände im Landkreis Oldenburg: Feuer in Wildeshausen, Sandkrug, Bühren und Kirchseelte

Von: Dierk Rohdenburg

Einsatz am Samstag: Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung eines Brandes in Bühren. © Feuerwehr

Landkreis – Einige Feuerwehreinsätze gab es am Samstag im Landkreis Oldenburg. Während in Wildeshausen an der Daimler Straße zweimal, um 6.15 und 11.25 Uhr, eine Tonne mit Inhalt brannte, kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Brand eines Autos auf der Huntloser Straße in Sandhatten.

Eine 52-jährige Frau aus der Gemeinde Wardenburg war mit einem BMW auf der Huntloser Straße in Sandhatten unterwegs. Plötzlich streikte der Motor. Nach Verlassen des Fahrzeugs stellte die 52-Jährige Rauchentwicklung aus dem Motorbereich fest. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Wagen in Brand. Die Feuerwehr Sandhatten musste zur Brandbekämpfung ausrücken. Durch das Feuer entstand an dem BMW Totalschaden. Der Wagen musste später durch ein Abschleppunternehmen geborgen, die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Der Schaden wird auf 24.000 Euro beziffert.

Holz- und Abfallreste brennen in Bühren

Zu einem weiteren Brand kam es gegen 12.20 Uhr in der Bauernschaft Bühren in Wildeshausen. Auf einem Grundstück hatten sich aus bislang unbekannten Gründen Holz- und Abfallreste entzündet. Das Feuer breitete sich auf angrenzendes Strauchwerk und einige Bäume aus. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Düngstrup und Colnrade konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Etwa 100 Quadratmeter Fläche wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Flächenbrand in Kirchseelte

Ein weiterer Flächenbrand entstand gegen 12.55 Uhr an der Dorfstraße in Kirchseelte. Dort gerieten aus bislang unbekannten Grund etwa zehn Meter Berme in Brand. Die alarmierte Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte konnte aufgrund eines Events der Kinderfeuerwehr direkt ausrücken, sodass die Anfahrt der Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus gespart wurde. So konnte eine Ausbreitung verhindert und das Feuer gelöscht werden.