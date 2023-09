Zwei ältere Jungen attackieren und schikanieren Zwölfjährige in Wildeshausen: Fahndung läuft

Von: Jürgen Bohlken

Die Polizei fahndet nach zwei etwa 16-jährigen Tatverdächtigen. © dpa

Wildeshausen – Die Polizei fahndet nach zwei etwa 16-jährigen Jungen, die am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Mädchen (12) in Wildeshausen tätlich angegriffen haben sollen. Laut Pressemitteilung hatten sie die Zwölfjährige, die mit dem Fahrrad auf dem „Landskrone“-Radweg entlang der Hunte in Richtung Bootshaus unterwegs gewesen war, zu zweit auf einem E-Scooter verfolgt und etwa bei der Melkerbrücke eingeholt.

„In gleicher Höhe (...) traten sie das Mädchen von ihrem Fahrrad herunter. Nachdem die Zwölfjährige daraufhin auf den Boden stürzte, bewarfen die Jugendlichen sie zunächst mit Erdreich und schütteten anschließend ein Getränk über sie aus. Im Anschluss entnahm ein Jugendlicher aus dem mitgeführten Rucksack des Mädchens eine Trinkflasche und goss den Inhalt ebenfalls über sie aus. Nachdem die beiden Jugendlichen mit ihrem E-Scooter in Richtung Burg-Park flüchteten, fuhr das leicht verletzte Mädchen mit ihrem Fahrrad nach Hause und berichtete ihren Eltern von diesem Übergriff“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Polizei.

Beide Jungen trugen fingerlose Handschuhe

Einer der Gesuchten soll lockige schwarze Haare, einen leichten Schnauzer sowie einen Kinnbart haben – und der andere „schwarze zur Seite gekämmte Haare“. Beide sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung und fingerlose Handschuhe mit Klettverschluss getragen haben.

Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon 04431/941115.