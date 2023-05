Suche erfolgreich: Polizei findet Vermissten in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Seit Samstag, 13. Mai, wurde in Wildeshausen ein verwirrter Mann vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde er am Dienstag wohlbehalten aufgefunden und konnte an seine Angehörige übergeben werden.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung hatte sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die den Vermissten bereits am Montag, 15. Mai, an den Marschwiesen hatte sitzen sehen. Dort konnte der 75-Jährige am Dienstag gegen 12 Uhr tatsächlich angetroffen werden.

Der vermisste 75-Jährige aus Bulgarien hält sich zurzeit bei Angehörigen an der Hermannstraße in Wildeshausen auf. Von dort geht er nach Angaben der Verwandten jeden Mittag für ungefähr zwei Stunden spazieren.

Nachdem er am Samstag nicht nach Hause zurückkehrte, suchten zunächst Angehörige nach ihm. Diese Suche war auch am Sonntag, 14. Mai, erfolglos.

Angehörige meldeten den Mann am Montag als vermisst

Am Montag, 15. Mai 2023, meldete die Familie den Mann bei der Polizei als vermisst. Sofort wurde nach Angaben der Ordnungshüter mit Suchmaßnahmen begonnen, in die auch Personenspürhunde und am Dienstag, 16. Mai, der Polizeihubschrauber eingebunden war.

Aufgrund einer einsetzenden Demenz, der fehlenden Ortskenntnis und der niedrigen Temperaturen in der Nacht ging die Polizei von einer Gefahr für den Mann aus und veröffentlichte im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung zwei Fotos.

