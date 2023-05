Sturzbetrunken auf dem Motorroller durch Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Betrunken waren am Pfingstdienstagabend in Wildeshausen einige. Ein Twistringer fuhr allerdings in diesem Zustand auf einem Motorroller durch die Kreisstadt und wurde von der Polizei erwischt.

Wildeshausen – Mit einem Atemalkoholwert von 1,92 Promille war am Dienstag gegen 22.20 Uhr ein 51-Jähriger aus Twistringen mit Motorroller auf der Visbeker Straße in Wildeshausen unterwegs. Der Mann besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ein Arzt musste dem Mann eine Blutprobe entnehmen.

Transporter ohne gültige Kennzeichen

Die Polizei hat am Dienstag gegen 16.10 Uhr einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, an dem ungültige Kennzeichen angebracht waren. Die Beamten waren an der Straße „Am Weizengrund“ in Wildeshausen auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil die angebrachten Kurzzeitkennzeichen lediglich bis zum 27. Mai 2023 gültig waren. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten zudem fest, dass dem 36-jährigen Fahrer aus Wildeshausen das Recht zum Führen von Kraftfahrzeugen aberkannt wurde.

Im Stau auf Wohnmobil aufgefahren

Zu erheblichem Stau hat am Dienstag gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt geführt. Nach Angaben der Polizei herrschte zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück stockender Verkehr, weshalb der Fahrer eines Wohnmobils bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein 27-jähriger Mann mit einem Sattelzug reagierte darauf zu spät und fuhr auf das Wohnmobil des 56-Jährigen auf. Alle Personen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren aber nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Nach dem Unfall bildete sich ein Stau, der zeitweise bis zur Anschlussstelle Groß Ippener zurückreichte.