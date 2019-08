Stromdiebstahl unter Nachbarn im Baugebiet

So ist es richtig: Auf dieser Baustelle an der Bargloyer Heide wird ein Baustromkasten genutzt.

Wildeshausen – Sie kommen mit Kastenwagen, Baugeräten und langen Verlängerungskabeln. Nicht dabei haben sie einen Baustromkasten, einen Anschluss für Bauwasser, einen Schuttcontainer oder ein transportables Klo. In letzter Zeit mehren sich Klagen, dass mindestens eine Firma in den Wildeshauser Baugebieten lieber die Infrastruktur der Nachbarbaustellen nutzt, als selbst für kostenpflichtige Behälter und Anschlüsse sorgt. Es gibt bereits Anzeigen.

So richtig sprechen möchte kaum jemand darüber. Schon gar nicht, wenn ein Name in der Zeitung stehen soll. Hinter vorgehaltener Hand berichten jedoch Bauherren davon, dass die in Verdacht stehende Firma das erste Mal aktiv wurde, als im Bereich Kornblumenstraße gebaut wurde. Im Januar 2017 gab es eine Anzeige bei der Polizei über einen Vorfall, der sich einen Tag nach Weihnachten, am 27. Dezember 2016, ereignet haben soll. Die Strafanzeige liegt unserer Zeitung vor. Demnach wurde ein Bauherr um 8 Uhr per WhatsApp darüber informiert, dass eine fremde Baufirma ohne eine Erlaubnis ein Verlängerungskabel an seinen Baustromkasten angeschlossen hatte. Dies, so die Nachricht, hätte die gleiche Firma schon bei anderen Baustellen im Gebiet getan. Dahinter, so der Informant weiter, müsse System stecken, da auch der neue Rohbau ohne einen Baustromanschluss schon sehr weit fortgeschritten sei und die Firma beeindruckend lange Verlängerungskabel mit sich führe.

Der Bauherr begab sich laut Anzeige kurz darauf zu seiner Baustelle und entdeckte ein fremdes Verlängerungskabel an seinem zuvor verschlossenen Baustromkasten. Das Kabel führte über 50 Meter zu einer anderen Baustelle. Der Bauherr zog nach eigenen Angaben den Stecker und wartete. Nach kurzer Zeit sei ein Mitarbeiter der fremden Firma gekommen, um nachzuforschen, warum kein Strom mehr floss. Mangels Sprachkenntnissen ließ sich der Mitarbeiter nicht zur Rede stellen. Das war offenbar erst im Gespräch mit dem Polier möglich.

Der Erfolg war nach Zeugenaussagen aber wohl nicht groß, denn schon eine Stunde später wurde von den Nachbarn berichtet, dass die Baufirma auf einem anderen Grundstück versucht hatte, den Stecker anzuschließen.

Auf Nachfrage bei der Polizeipressestelle wurde die Anzeige von damals bestätigt. Weitere Fälle seien aber nicht angezeigt worden, hieß es. Das wiederum ist nicht korrekt, denn am 29. Mai wurde für das ganz neue Baugebiet an der Bargloyer Heide eine Anzeige wegen „Entziehung elektrischer Energie“ gestellt.

Die Firma, die dort angezeigt wurde, hat mehrere Bauprojekte gleichzeitig in Arbeit. Eine Besichtigung von der Straße aus zeigt, dass auch dort keine Baustromkästen zu sehen sind – während bei allen anderen Grundstücken direkt vor dem Neubau ein Kasten steht.

„Das wundert mich nicht“, so ein Bauherr, der nicht genannt werden möchte. „Die holen sich den Strom und das Wasser vom Nachbarn, stopfen den Müll in fremde Container und pinkeln in die Landschaft.“

Der Verzicht auf die kostenpflichtigen Baustelleneinrichtungen erspart einer Baufirma pro Projekt nach Einschätzung von Fachleuten locker einige Tausend Euro. „Der Bauherr weiß manchmal gar nichts davon“, so ein Zeuge. „Der wundert sich dann, warum die Nachbarn schlecht gelaunt sind.“

Im Bereich der Kornblumenstraße sei die Stimmung deshalb richtig mies gewesen, und an der Bargloyer Heide seien die Bauherren mittlerweile auch schon sehr vorsichtig geworden und sicherten ihre Kästen, damit nicht plötzlich jemand auf fremde Kosten Strom abzapft. Die Anzeigen haben offenbar keine Wirkung gezeigt. Den Anzeigenerstattern wurde zumindest nicht mitgeteilt, ob es Konsequenzen gegeben hat. dr