Strom- und Gasvertragswechsel: Kunden werden zu schneller Zusage gedrängt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Betrug am Telefon mit Stromverträgen: Auch die EWE kennt das Problem. © DPA-Montage Christogeros

Landkreis – Dubiose Strom- und Gasanbieter versuchen derzeit im Oldenburger Land verstärkt, Kunden mit scheinbar günstigen Vertragsangeboten zu einem Versorgerwechsel zu drängen.

Die Angerufenen merken oft gar nicht oder zu spät, dass sie gar nicht vom heimischen Energieunternehmen angesprochen wurden, sondern von Callcenter-Mitarbeitern im Auftrag anderer Firmen.

Oftmals sind die neuen Verträge dann schon abgeschlossen, und eine Rückkehr zu alten Konditionen ist nicht mehr möglich.

„Der EWE sind derartige Fälle leider bekannt. Dabei wird unser Name teilweise missbräuchlich verwendet, um den Kunden Energieverträge bei anderen Anbietern anzudrehen oder um an persönliche Daten für eine andere missbräuchliche Verwendung zu gelangen“, so ein Sprecher der EWE auf Anfrage unserer Zeitung.

Überrumpelungstaktik wirkt

Nach Angaben von Julia Schröder, zuständig für Energiepreissteigerungen bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen in Hannover, seien Anrufe oder Kontaktaufnahmen von Firmen, die Lieferantenwechsel anbieten, derzeit der größte Teil der Beschwerden, die bei ihr auflaufen. „Oftmals liegen den Anrufern schon Daten vor oder sie kennen zumindest den Lieferanten des Angerufenen“, berichtet sie. Ob dieses Wissen über Datenlecks oder betrügerische Aktionen erlangt wurde, wisse sie nicht. Aber beliebt sei es, als heimischer Versorger aufzutreten und mit günstigeren Konditionen zu werben. „Es wird gerne eine Überrumpelungssituation hergestellt“, so Schröder. Noch während des Telefonats würden Auftragsbestätigungen per SMS oder E-Mail geschickt, die mit einem einfachen „Ja“ oder der Namensangabe zurückgesandt werden sollen. Damit sei der Lieferantenwechsel beauftragt und kaum noch rückgängig zu machen, denn meistens meldeten sich die neuen Anbieter erst nach Ende der Widerspruchsfrist oder seien gar nicht zu erreichen. „Der neue Anbieter kann dem alten kündigen, wenn er Daten wie Name, Adresse und Zählernummer hat“, berichtet Schröder. Ein Rücktritt vom neuen Vertrag führe in der Regel aber nicht dazu, dass man in den alten Vertrag zurückkehren könne.

Am besten gleich auflegen

„Es haben sich vermehrt Kunden gemeldet, die solche Praktiken erleben haben“, so die EWE. Ein Lieferantenwechsel sei im bundesdeutschen Energiemarkt für alle Teilnehmer allerdings ganz alltäglich und es könne nicht festgestellt werden, ob er durch dubiose Anrufer zustande gekommen sei.

Die Verbraucherzentrale rät allen, die sich am Telefon überrumpelt fühlen, danach sofort beim Versorger anzurufen und ihn darüber zu informieren, dass sie keinen Wechsel wünschen. Grundsätzlich sollte niemand seine Zählernummern am Telefon melden. Das betont auch die EWE: „Wir müssen natürlich verifizieren, dass wir mit unserem Kunden sprechen. Zum Beispiel durch Abfrage des Geburtsdatums. Aber, wenn wir jemanden anrufen, dann haben wir die Kundennummer und fragen sie nicht ab“, heißt es vom Energieversorger.

Am einfachsten ist es nach Angaben von Schröder, einfach aufzulegen, wenn sich jemand am Telefon meldet und neue Verträge anbieten möchte. Man könne ja von sich aus den Kontakt zu seinem Versorger aufnehmen oder sich anderweitig über neue Angebote informieren, sagt sie.