Streit bei McDonalds: Strafverfahren gegen zwei alkoholisierte Bremer

Wildeshausen - Zwei körperliche Auseinandersetzungen zwischen jungen Erwachsenen haben am Samstagmorgen für einen Polizeieinsatz in Wildeshausen gesorgt. Die Beteiligten waren alkoholisiert, teilt die Polizei mit.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, kam es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants McDonalds an der Immelmannstraße in Wildeshausen zu Schlägereien mit Verletzten. Einige Täter waren dabei alkoholisiert.

Am vergangenen Sonnabend gerieten laut Polizeibericht gegen 4.30 Uhr ein 17-jähriger Bremer und ein 19-jähriger Harpstedter verbal aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der 17-Jährige auf den anderen jungen Erwachsenen ein. Der 19-Jährige trug keine sichtbaren Verletzungen davon, teilt die Polizei mit. Daraufhin wurde der Bremer mit drei Freunden im Alter von 16 bis 18 Jahren von einem Mitarbeiter des Restaurants verwiesen.

Auf dem Parkplatz kam es zu einem weiteren Streit. Ein 18 Jahre alter Bremer ging auf einen 16-Jährigen aus Wildeshausen los, der gerade das Restaurant verlassen hatte. Das Opfer wies leichte Verletzungen im Gesicht auf. Alle Beteiligten wurden von der gerufenen Polizei angetroffen, die Alkoholwerte lagen zwischen 0,6 und 1,3 Promille.

Weiterer Streit eine Woche zuvor in Wildeshausen

Exakt eine Woche vorher waren an gleicher Stelle um 3 Uhr mehrere Personen aneinandergeraten. Zeugen berichten, dass es bereits im Schnellrestaurant Streit gab, nachdem zwei junge Männer eingetreten waren.

Drei Paare aus der Samtgemeinde Harpstedt hätten daraufhin das Lokal verlassen, seien aber draußen von einer Gruppe junger Männer erwartet und geschlagen worden. Ein Mädchen, das sich auf der Toilette eingeschlossen habe, sei verfolgt und geschlagen worden.

Wiederholte Auseiandersetzungen im Umfeld der Disko

Polizeipressesprecher Albert Seegers bestätigte grundsätzlich, dass es „einen Vorfall mit größeren Auswirkungen“ gegeben habe – ohne auf die genauen Tatumstände einzugehen. Gegen die Täter seien bereits Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.

Es komme leider wiederholt zu Schlägereien im Umfeld der Diskothek, so Seegers. Die Polizei berichte deshalb nicht über jeden einzelnen Vorfall.

