Auf Streifzug mit einem Biber durch Wildeshausen

Hedwig Jüchter und Elke Persikowski bringen illustriertes Kinderbuch heraus

+ Übergabe: Elke Persikowski und Hedwig Jüchter (von links) mit Bürgermeister Jens Kuraschinski. Foto: bor

Wildeshausen – Die Wildeshauserinnen Hedwig Jüchter und Elke Persikowski haben ein illustriertes Kinderbuch mit dem Titel „Arbor – der neugierige Biber – Ein Streifzug durch Wildeshausen“ herausgebracht. Es handelt davon, wie dem Nagetier langweilig wird und es aufbricht, um die Stadt zu erkunden. Dabei erlebt es Abenteuer, trifft Menschen und andere Tiere. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort für Baum ab. Am Donnerstag übergaben Persikowski und Jüchter Bürgermeister Jens Kuraschinski ein Exemplar im Stadthaus. Es hat 52 Seiten, kostet 14,90 Euro und ist in den Buchhandlungen der Stadt, bei „Schnittker am Markt“ sowie der Touristinfo erhältlich.