Unfall am Westring in Wildeshausen: Lastwagen und Radfahrerin zusammengestoßen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Unfall am Westring in Wildeshausen: Ein Lastwagen ist mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. © Strömer

Ein Lastwagen ist am Dienstagnachmittag in Wildeshausen mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die 14-Jährige aus der Kreisstadt erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Unfall am Westring in Wildeshausen: Ein Lastwagen ist heute gegen 13.25 Uhr beim Kreisverkehr mit der Visbeker Straße mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Das Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Es handelt sich um eine 14-Jährige aus Wildeshausen.

Der 59-jährige Lastwagen-Fahrer, der den Kreisverkehr Visbeker Straße verlassen wollte, hatte das Mädchen vermutlich übersehen und angefahren. „Er missachtete die Vorfahrt der jungen Radfahrerin“, so die Polizei.

Ein Hubschrauber landete auf der Straße, die für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme gesperrt wurde. „Rettungskräfte und ein Notarzt konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde die 14-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“, so die Polizei.

Weil zwischenzeitlich Angehörige des verletzten Mädchens an der Unfallstelle erschienen, wurde auch ein Kriseninterventionsteam zur Unfallstelle gerufen. Der Westring war im Bereich der Unfallstelle bis 14.50 Uhr gesperrt.

Frau fährt vollbetrunken auf der A 28

Eine erheblich betrunkene Frau hat am Montag um 17.20 Uhr mit einem Auto die Autobahn 28 in Richtung Bremen befahren. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer fiel die unsichere Fahrweise der Frau zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten auf. Er verständigte die Polizei. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn schlossen auf den beschriebenen Wagen auf und führten an der Anschlussstelle Hude eine Kontrolle durch. Die 41-jährige Fahrerin aus dem Kreis Friesland wirkte stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 2,51 Promille.