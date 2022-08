Stoppelmarkt: Nordwestbahn bietet zusätzliche Bahnfahrten an

Von: Ove Bornholt

Die Nordwestbahn fährt während des Stoppelmarkts häufiger von Wildeshausen nach Vechta. © dr

Von Wildeshausen aus mit dem Zug zum Stoppelmarkt in Vechta und zurück: Die Nordwestbahn bietet während des Volksfestes zusätzliche Fahrten an.

Wildeshausen/Vechta – Mit mehr als 500 Ausstellern und Fahrgeschäften lockt der Stoppelmarkt von Donnerstag bis Dienstag, 11. bis 16. August, wahrscheinlich wieder Hunderttausende Besucher nach Vechta. Rund 30 zusätzliche Fahrten sorgen auf der Nordwestbahn-Linie RB 58 dafür, dass die Gäste aus Wildeshausen und umzu mit dem Zug anreisen können und nachts sicher wieder nach Hause kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Gemeinsam mit der Stadt Vechta bietet die Bahn schon seit Jahren die zusätzlichen Fahrten an, die direkt am Stoppelmarktgelände halten. Um den Gästen einen sicheren und bequemen Nachhauseweg zu ermöglichen, fahren die zusätzlichen Züge am Fest-Wochenende stündlich bis in die frühen Morgenstunden vom Stoppelmarkt bis Bremen sowie Osnabrück. In den Zügen gelten die regulären Bahn-Tickets, das Neun-Euro-Ticket, aber auch das Semesterticket sowie der Niedersachsen-Tarif und das -Ticket, mit dem bis zu fünf Fahrgäste besonders günstig unterwegs sind. Fahrkarten sind an den Automaten der Nordwestbahn, bei den Ticketpartnern entlang der Linie RB 58 sowie direkt beim Verkaufsbüro auf dem Stoppelmarkt zu bekommen.

Rollstuhltaxi kann angefordert werden

Wer vom Bahnhof Vechta bis zum Festgelände und zurück möchte, nutzt das Vechtaer-Zug-Ticket, das in den Kundencentern und bei den Ticketpartnern sowie zu den Öffnungszeiten des Verkaufsbüros am Bahnsteig des Stoppelmarkts ausgegeben wird. Ein Verkauf über die Fahrkartenautomaten ist nicht möglich.

Da der Sonderhalt am Stoppelmarkt nicht barrierefrei ist, können mobilitätseingeschränkte Personen auf Anmeldung unter Telefon 0541/20024321 ab Vechta mit dem Rollstuhltaxi zum Festgelände gebracht werden.

Alle Fahrzeiten sowie Infos zu Tickets und Tarifen sind auch auf den Internetseiten www.nordwestbahn.de sowie www.stoppelmarkt.de zu finden.