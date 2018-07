Stöver steckt drei Millionen Euro in Halle

Stadtrats-Fraktionen lassen sich vom Investor die Pläne für das Gebäude am Bahnhof erläutern

+ Frank Stöver (Dritter von rechts) stellt die Pläne für die neue Halle am Bahnhof vor. - Foto: Rinne

Wildeshausen - Viel Lob erhielt Frank Stöver am Montagabend von seinen Ratskollegen, die sich im Rahmen der SPD-Sommerradtour zur Halle am Bahnhof aufgemacht hatten. Der Investor und CDW-Ratsherr hat nach eigener Aussage rund drei Millionen Euro in den Neubau des 2015 abgebrannten Gebäudes gesteckt. Wo damals nur noch rauchende Trümmer übrig blieben, werkeln nun Bauarbeiter. „Nun stehen wir, nachdem wir etliche Hürden überwunden haben, kurz vor der Fertigstellung des Gebäudes“, erklärte Stöver stolz. Gemeinsam mit Sandra Stöver vom SK-Planungsbüro aus Goldenstedt informierte er die Politik über das Großprojekt.