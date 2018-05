Stöver und Hennken gehen zur CDW

CDU-Fraktion schrumpft weiter

Wildeshausen - Die Ratspolitik in Wildeshausen wird derzeit zunehmend unübersichtlicher, weil sich das Personalkarussell dreht. Wenige Stunden vor der Ratssitzung am Dienstag, in der aufgrund der Neugründung der CDW-Fraktion (Christliche Demokraten für Wildeshausen) die Ausschüsse neu besetzt werden sollten, traten Frank Stöver und Jens-Peter Hennken aus der CDU-Fraktion aus und in die CDW ein. Diese hat damit sechs Mitglieder und ist gleich stark wie die UWG. Die größte Fraktion bleibt die SPD mit neun Ratssitzen.