Stimmungsvoll bis in die letzte Schneeflocke

Weihnachtsmarkt in Wildeshausen / Mittelalterliches Treiben rund um die Alexanderkirche

+ Stimmungsvoller Blickfang: Die verschneite Weihnachtskrippe auf dem Wildeshauser Marktplatz.

Wildeshausen - Einen stimmungsvollen und vor allem abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt-Auftakt haben hunderte Besucher am Wochenende in der Kreisstadt erlebt. Ein Besuchermagnet war nicht zuletzt der historische Weihnachtsmarkt rund um die Alexanderkirche mit seinen illustren Angeboten. Die trockene Kälte am Samstagabend bekämpften die vielen gut gelaunten Besucher bei so manchem Becher Heißgetränk an den dicht belagerten Ständen auf dem Marktplatz. Am Sonntag zeigte sich dann auch das Wetter weihnachtlich: Dicke Schneeflocken deckten Stadt und Stände zunächst weiß ein.