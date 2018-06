„Stimmiges Wohngebiet sehr gesucht“

Kritik und Lob für Bauprojekt in Spasche

+ Im Gebiet hinter dem Firmensitz von Hoffrogge soll Platz für neue Hightech-Betriebe geschaffen werden. - Foto: dr

wILDESHAUSEN - Ein neues Wohngebiet mit Einfamilien- und Doppelhäusern neben dem Spascher Sand Resort in Wildeshausen? Ist dort eine Konkurrenz zu den geplanten Bauflächen in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) zu befürchten? Diese Frage stellten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am Donnerstagabend während der Sitzung (wir berichteten). Ingo Stritter von der Vermarktung des Resorts bestreitet das. „Wir haben Interessenten aus der weiteren Umgebung, sogar aus Süddeutschland“, erklärte er. „Es gibt viele Menschen, die ganz gezielt ein stimmiges Wohngebiet suchen, weil es das sonst nirgendwo gibt.“ Damit meint er, dass sich die Bauten in ihrer Gestaltung an das nebenan liegende Spascher Sand Resort anlehnen sollen. Dort gibt es luxuriöse Gebäude, die in einer künstlichen Teichlandschaft liegen und architektonisch in einem harmonischen Stil gestaltet werden müssen.