Stiftung möchte Holzhütte für Frauenhaus in Wildeshausen finanzieren

Von: Dierk Rohdenburg

Gemeinsam für das Frauenschutzhaus: Aike Elling, Michaela Jackowski, Christiane Dölemeyer und Dirk Reinke (sitzend von links) sowie Imke Hillmann und Andrea Fragge (stehend von links). © Stiftung

Wildeshausen – Der neue „Stützpunkt gegen häusliche Gewalt“ im Landkreis Oldenburg mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus ist seit wenigen Tagen in Wildeshausen geöffnet und hat bereits die ersten Frauen aufgenommen. Nun wird Geld für ein Holzhaus im Garten gesammelt.

Allein in der Übergangszeit seit Mai, in der das Haus wegen des Umzugs keine Frauen betreuen konnte, hat der Landkreis 30 Anfragen ablehnen müssen.

In dem Gebäude haben bis zu zehn Frauen und 20 Kinder die Möglichkeit, Schutz zu suchen. Zusätzlich gibt es außerhalb der Wohnungen Gemeinschaftsräume sowie einen Spielraum. Auch im Garten können die Kinder spielen. Was fehlt, ist ein Holzhaus, das für die Jungen und Mädchen als Schutzraum für Einzel- und Gruppenbetreuung genutzt werden soll.

Für die Finanzierung dieses Projektes macht sich jetzt die Rena-Schilling-Stiftung aus Wildeshausen stark. Sie ist die einzige Stiftung in der Region, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Not geratene Mütter und Kinder zu unterstützen. „Wir würden das Haus gerne mitfinanzieren“, betonten Imke Hillmann und Michaela Jackowski vom Kuratorium der Stiftung. Deshalb habe man eine Zusage von 2.500 Euro gegeben.

Frauen kommen aus ganz Deutschland

Die beiden Frauen hatten sich im Rahmen eines Besuches vor der Eröffnung des Schutzhauses mit der Leiterin des Beratungszentrums, Andrea Fragge, der Leiterin des Stützpunktes, Aike Elling, der Leiterin des Amtes für Soziale Teilhabe und Soziale Sicherung, Christiana Dölemeyer sowie deren Stellvertreter Dirk Reinke getroffen und die Einrichtung besichtigt.

Die Kuratoriumsmitglieder zeigten sich beeindruckt von der Ausstattung der Wohnungen mit jeweils zwei Schlafräumen, einer gemeinsamen Küche sowie den Badezimmern. „Die Zimmer sind groß und hell. Sie sind mit einem Doppelbett und einem Etagenbett ausgestattet“, berichtete Jackowski. Sie habe erfahren, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Frauen mit ihren Kindern bei 25 Tagen liege. „Die Frauen kommen aus ganz Deutschland und werden über einen geschützten Zugang ins Haus gebracht“, so Jackowski. Sehr gerne wolle die Stiftung das vorbildliche Projekt unterstützen. Wer für den Bau und die Einrichtung eines Holzhauses spenden möchte, kann das auf das Konto der Rena-Schilling-Stiftung mit der Nummer DE95 2806 6214 0041 7289 00 tun. Spenden sind steuerlich absetzbar.