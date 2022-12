Steuererhöhungen vom Wildeshauser Rat gekippt

Von: Dierk Rohdenburg

Einen ganzen Batzen Geld muss die Gemeinde Stuhr aus ihren Rücklagen ziehen. © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Wildeshausen – Überraschende Wende bei der Ratssitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Schönherr in Düngstrup: Eine Mehrheit des Gremiums hat mit den Stimmen von CDW, CDU, FDP, Pro Wildeshausen sowie AfD und Karl Schulze-Temming-Hanhoff die geplante Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer in der Kreisstadt abgelehnt.

Durch diese Entscheidung bricht der Stadt im Finanzplanungszeitraum bis 2027 eine Einnahme von rund 1,6 Millionen Euro weg. „Konkret bedeutet das eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 20 Millionen Euro im Jahr 2026 und 16,7 Millionen Euro im Jahr 2027“, bilanzierte Kämmerer Thomas Eilers in einer ersten Reaktion. Der Doppelhaushalt wurde dennoch gegen die Stimmen von CDW, AfD und Karl Schulze Temming-Hanhoff verabschiedet.

Bürgermeister Jens Kuraschinski hatte vor der Abstimmung über die Steuererhöhungen deutlich gemacht: „Wir sind nicht auf Rosen gebettet.“ Man habe einige Leistungen zurückfahren müssen und könne froh sein, dass für das nächste Jahr ein „Geldsegen“ vom Land komme. „Doch wer weiß, wie sich die Lage entwickelt“, plädierte er für eine Steuererhöhung.

Konservative Parteien wollten nicht zustimmen

Andere Politiker sahen darin eher ein „fatales Zeichen für die Wirtschaft“, wie beispielsweise Marcell Görke (CDU) betonte. „Die Erhöhungen sind leider notwendig. Sie sind moderat“, fand Klaus Schultze (Grüne/Linke), doch Bodo Bode (Pro Wildeshausen) sah darin eher ein „falsches Zeichen an die Bevölkerung“. „Diesen geringen Betrag hätten wir auch anders erreichen können“, meinte er. Nach der Abstimmung sprach Schultze von einem „Offenbarungseid der Bürgerlichen“. Kreszentia Flauger (Linke) nannte das Abstimmungsverhalten „wirtschaftliche Inkompetenz“, und Rainer Kolloge (UWG) erklärte: „Wildeshausen gibt hier ein desaströses Bild ab.“ Der Haushalt berge nun ein großes Risiko, dass er nicht genehmigt werde.