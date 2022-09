Stehen die „Ferienhelden“ vor dem Aus?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Treten für die Fortführung der „Ferienhelden“ ein: Maren Bening, Hinrich Ricklefs und Tina Reiter (von links, alle Volkshochschule). © bor

Die Volkshochschule Wildeshausen setzt sich für eine Fortsetzung des „Ferienhelden“-Programms sein. Damit wird insbesondere Kindern aus armen Familien geholfen.

Wildeshausen – Zwei Jahre lang hat das „Ferienhelden“-Programm der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen vielen Schulkindern Bildung, Abenteuer und Unterhaltung geboten – damit könnte nun Schluss sein, denn die Förderung des Landes Niedersachsen läuft im Herbst aus.

VHS-Leiter Hinrich Ricklefs wirbt energisch für eine Fortführung und verweist auf die Zahlen in den zurückliegenden zwei Jahren: mehr als 250 Kurse und Veranstaltungen, über 4 200 Unterrichtsstunden und 1 450 Teilnahmen.

Die Maßnahme ist Teil des Ferienprogramms „LernRäume“, für das in einem Jahr insgesamt rund 8,2 Millionen Euro in Niedersachsen veranschlagt sind. Die VHS in Wildeshausen hat für das dreiwöchige Angebot im Sommer rund 47 000 Euro und für die zwei Wochen langen Herbstferien etwa 37 000 Euro bekommen beziehungsweise beantragt. Das Ganze ist dank der Förderung des Landes kostenlos für die Eltern.

Angebot zur Überwindung der Defizite wegen der Pandemie

„Es gibt keine finanziellen Barrieren. Das heißt, es nehmen auch Kinder teil, deren Väter und Mütter sich die fünf Euro für einen Kurs nicht leisten können“, sagt Ricklefs. Deswegen ist das Programm für ihn auch ein Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit, schließlich seien die finanziellen Möglichkeiten der Familie in vielen Fällen immer noch entscheidend für den späteren Lebensweg der Kinder. Gerade in Ahlhorn werde das Angebot oft von Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund genutzt.

Eigentlich waren die „LernRäume“ aufgelegt worden, um die Folgen der Corona-Pandemie inklusive der Schulausfälle zu mildern. Aus Sicht des VHS-Leiters haben aber immer noch viele Schüler daran zu knabbern. Untersuchungen zeigten, dass die pandemisch geprägte Lebenswirklichkeit der Mädchen und Jungen eben noch nicht überwunden sei. Dass sich gerade Ricklefs so stark für eine Fortsetzung engagiert, hängt auch mit dem großen Angebot der VHS Wildeshausen zusammen. Die ist laut seiner Aussage eine der niedersachsenweit führenden Volkshochschulen, was das Angebot im Rahmen der „Ferienhelden“ angeht.

Neue Kurse starten in den Herbstferien

Dass die Kurse durchaus attraktiv sind, zeigt sich mit Blick auf das am Donnerstag vorgestellte Herbstprogramm. In den Schulen wurde es schon beworben, sodass bereits 145 Anmeldungen vorliegen. Trotzdem sind immer noch Plätze in vielen Kursen frei.

Da wäre zum Beispiel „Kochen rund um die Welt“ für Dritt- bis Sechstklässler von Montag bis Freitag, 24. bis 27. Oktober, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr beziehungsweise 7 bis 14.30 Uhr. Die Teilnehmer „schlemmen“ sich durch die kulinarische Vielfalt der Welt: ob Bananenkuchen aus Namibia, Amiwo au Poulet (Polenta-Hähnchen) aus Togo oder Hakkebøf med brunede Kartofler (Dänische Hacksteaks mit karamellisierten Kartoffeln). Zum Abschluss geht es dann auf einen Bauernhof in der Nähe von Oldenburg, wo die Mädchen und Jungen lernen, Käse und Brot selbst herzustellen.

Kurs gegen Mobbing

Im Kurs „Jeder kann sein eigener Held sein“ geht es hingegen um den Umgang mit Mobbing. Kinder der ersten bis vierten Klasse lernen am Montag, 17. Oktober, von 9 bis 12.15 Uhr, wie sie sich wehren können, wenn sie in der Schule oder anderswo geärgert werden.

Technisch wird es am Montag, 17. Oktober, von 9 bis 15.45 Uhr und am Montag, 24. Oktober, von 12.30 bis 17 Uhr in den Kursen „Radwerkstatt kompakt“. Die Teilnehmer bringen ihre eigenen Fahrräder mit, die dann gemeinsam auf Vordermann gebracht werden: vom Ölen der Kette übers Schlauchflicken bis hin zum Einstellen der Bremsen.

Anmeldungen

Das Programm ist auf der Internetseite www.vhs-wildeshausen.de einsehbar. Die Flyer sind an die Schulen verteilt worden. Anmeldungen können über die Homepage, unter Telefon 04431/71622 sowie per E-Mail an info@vhs-wildeshausen.de erfolgen.