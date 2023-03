Stefan Gerdes und Martin Scholz in „Ungeschnitten“: Satire-Podcast über alles und nichts

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Produzierten einen Podcast in der „Digitalen Erlebniswelt“ in Wildeshausen: Martin Scholz (l.) und Stefan Gerdes. © dr

Unternehmer Stefan Gerdes und Pop-Sänger Martin Scholz produzieren seit einem Jahr wöchentlich satirische Podcasts. Jetzt bewerben sie sich für den Deutschen Podcast-Preis.

Wildeshausen – Der eine ist Wildeshauser Unternehmer, der andere ist Mitglied der früheren Boygroup „Touché“ und als Friseur in der Kreisstadt tätig. Die Rede ist von Stefan Gerdes und Martin Scholz. Beide sind seit gut einem Jahr gemeinsam Podcast-Produzenten. Sie stellen wöchentlich eine rund 45-minütige Unterhaltung unter dem Titel „Ungeschnitten“ bei verschiedenen Anbietern ins Internet und bewerben sich in diesen Tagen für den Deutschen Podcast-Preis in der Rubrik „Independent“ mit einem Zusammenschnitt der ihrer Meinung nach besten Szenen.

„Wir haben uns gesagt: Entweder machen wir das weiter als Hobby oder es wird professionell“, sagen Gerdes und Scholz. Sie hoffen auf eine Auszeichnung, die den weiteren Weg zum Erfolg ebnet. „Wir wünschen uns, dass wir mehr wahrgenommen werden“, geben sie als Ziel aus.

Seit vielen Jahren lässt sich Gerdes von Scholz die Haare schneiden. „Wir reden da immer sehr viel über Dinge, die uns in den Sinn kommen“, so Gerdes. „Im Januar 2021 habe ich Martin das erste Mal gefragt, ob wir nicht einen Podcast machen wollen.“ Der Friseur und Sänger lehnte ab. „Doch Stefan hat jedes Mal wieder damit angefangen“, so Scholz. Schließlich habe er probeweise sein Handy aufgestellt und eine Unterhaltung aufgezeichnet.

Aufnahmen im Tonstudio des „Touché“-Sängers Martin Scholz

Schließlich war Scholz überzeugt. Seit mehr als einem Jahr treffen sich die beiden regelmäßig im Tonstudio des Sängers in Delmenhorst und zeichnen Folgen auf. „Wir reden einfach drauflos“, berichtet Gerdes. Allerdings hätten sie sich im Lauf der Zeit erfundene Charaktere zugelegt. „Ich bin ein Mann aus Niedersachsen, der vor Geld kaum laufen kann und mit dem Hubschrauber zum Einkaufen fliegt“, so Gerdes. Scholz hingegen sei ein Tüftler, der auf seinem Hof im Keller zwischen den Stalaktiten Grottenolme züchtet und sich Zitteraale hält, die mit ihrem Strom die gesamte Siedlung versorgen.

Man sieht daran schon, dass die beiden im Podcast reden, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. „Manches geht auch unter die Gürtellinie“, warnt Gerdes, dass die Produktionen nicht immer jugendfrei sind.

Jeder Postcast mit einem Cover

„Wir verdienen nichts an den Aufnahmen“, betont Scholz. Sie würden die Folgen allerdings zusammen mit ihrem Tonmann Jörn Föste sehr professionell produzieren. Föste bearbeitet die Gespräche im Anschluss und entwirft für die eigenen Folgen Cover. „Damit sind wir schon ungewöhnlich“, preist Gerdes die eigenen Aktivitäten, die jeden Freitag auf vielen Streamingdiensten neu abrufbar sind.

Diese Woche nahmen Scholz und Gerdes einen Podcast in der „Digitalen Erlebniswelt“ an der Westerstraße auf. Leiter Torsten Timm filmte das Gespräch, das in der Nacht zu Karfreitag veröffentlicht wird. Thema ist die Frage, was passiert, wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Man darf gespannt sein, was den beiden dazu eingefallen ist.