Timo Poppe entschied sich spontan, am Schießen teilzunehmen: König statt Geschäftsreise

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Zwei Papagoyen: Timo Poppe hält seinen eigenen, Ehefrau Marlene den Vogel von Großvater Hans Poppe. © dr

Wildeshausens Gildekönig Timo Poppe und seine Frau Marlene blicken auf das vergangene Jahr seit dem Königsschuss zurück.

Wildeshausen – „Am Pfingstdienstag um 8.30 Uhr war ich sicher, dass ich am Abend nicht mitschieße“, erinnert sich Timo Poppe ans Gildefest 2022. Keine zwölf Stunden später hatte er diesen Plan über den Haufen geworfen und war der neue Wildeshauser Gildekönig.

Ein Jahr lang hat er seitdem zusammen mit seiner Frau Marlene viele interessante Gilde-Aktivitäten genossen. „Es war allerdings manches Mal herausfordernd, die Termine wahrnehmen zu können“, so der 43-jährige international tätige Geschäftsführer. Zur Teilnahme am Schaffermahl sei er beispielsweise gerade noch rechtzeitig aus den USA eingeflogen.

Wegen Geschäftsterminen in Berlin stand für Poppe am Pfingstdienstag 2022 eigentlich fest, dass er diesmal nicht im Krandel dabei sein würde. Die geplanten Sitzungen wurden jedoch wegen Corona abgesagt, sodass er in Wildeshausen bleiben konnte. Um 17 Uhr teilte der 43-Jährige dann seiner Frau mit, dass er sich zum Schießen eingetragen habe. Kurze Zeit später erreichte die damals 40-Jährige dann die Nachricht, dass ihr Mann im Finale stehen würde. Das war das Signal, schnell in den Krandel zu kommen, sodass sie rechtzeitig zum Königsschuss vor Ort war. „Von da an habe ich erst einmal organisieren müssen, wo die Kinder unterkommen“, erinnert sie sich an den Stress, plötzlich als Königsgattin den Abend und die nächsten Tage ganz anders zu verleben, als ursprünglich geplant. „Die Familie und Freunde haben ganz toll geholfen“, sagt sie. Und Marieke (9) sowie Ties (7) seien stolz darauf, dass ihr Papa den Papagoy als Letzter von der Stange geholt hatte.

Jubel nach dem Königsschuss: Timo Poppe hat es geschafft. © Bornholt

Timo Poppe führte damit eine Familientradition weiter. Bereits im Jahr 1932 war Großvater Hans Poppe Gildekönig. Im Jahr 1988 folgte ihm Heino Poppe nach. Timos jüngerer Bruder Jan war 2014 erfolgreich, sodass Timo schon der vierte König in der Familie ist. „Bereits bei der Eheschließung im Jahr 2011 habe ich gesagt, dass ich mal König werden möchte“, sagt Timo Poppe. In den Jahren danach war er mehrmals im Finale, bis ihm 2022 der Königsschuss gelang.

Herz-Papagoy und Königsorden in der Nacht verloren

Während die neue Majestät von der Gilde in die Stadt gebracht wurde, fuhr Ehefrau Marlene mit dem Fahrrad nebenher. Nach der Vorstellung auf dem Marktplatz ging es für beide kurz nach Hause. „Dort blieben uns 15 Minuten für neue Kleidung“, so Timo Poppe. Er zog sich seinen Anzug an, heftete sich einen historischen Herz-Papagoy ans Revers, den er bei EBay ersteigert hatte, und musste dann schnell mit seiner Frau in die „Gildestube“, wo die offizielle Krönung durch die Königskompanie erfolgte.

Anschließend ging es ins Rathaus. „Bei der Feier habe ich sowohl meinen Königsorden als auch den Papagoy verloren“, gesteht Poppe. Den wieder aufgetauchten Königsorden musste er später von den Offizieren zurückkaufen, der Herz-Papagoy blieb jedoch verschollen. „Das alte Familienstück meines Großvaters trage ich deshalb jetzt fest angenäht“, hat der König aus dieser Erfahrung gelernt. „Den reißt mir niemand ab.“

Bewirtung am Pfingstdienstag im heimischen Garten

Dieses Jahr wollen die Poppes das Gildefest entspannt genießen. „Du kannst es ja nie planen“, sagt Timo Poppe. Deshalb sei es schon recht stressig gewesen im vergangenen Jahr. „Nun sind wir gut vorbereitet“, ergänzt seine Ehefrau. So sei die Bewirtung von Wache, Offizieren, Trommlern und Musikzügen am nächsten Pfingstdienstag bei ihnen zu Hause schon komplett organisiert. Die folgenden Tage gebe es dann kaum noch Verpflichtungen, und im nächsten Jahr darf das abgehende Königspaar an allen Veranstaltungen noch einmal teilnehmen.

„Ich freue mich auf die Zeit in der Königskompanie“, sagt Timo Poppe. Das vergangene Jahr sei schon toll gewesen. Nun könne er die nächsten Gilde-Termine aber viel entspannter genießen. Vielleicht drei Jahre lang. Denn mit zehn Jahren darf Ties das erste Mal am Kinderkönigsschießen teilnehmen und somit wieder Trubel in das Familienleben bringen. „Am liebsten würde er jetzt schon dabei sein wollen“, so Timo Poppe.