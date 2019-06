Starke Jugendliche brauchen keine Gewalt

Wildeshausen – Damit aus Mitschülern keine Opfer werden und Jugendliche lernen, sich gewaltfrei auszudrücken: Drei siebte Klassen der Wildeshauser Hauptschule nehmen erstmals am Präventionsprogramm „Wir sind stark“ mit Polizist Martin Klinger und Schulsozialarbeiter Sven Stolle teil.

Am Freitagvormittag steht einer der Jungen inmitten seiner Klassenkameraden im Mehrzweckraum des Jugendzentrums. Um ihn herum haben sich sieben Mitschüler in einem engen Kreis aufgestellt, Ausfallschritt für einen stabilen Stand, die Arme oben, Handflächen nach vorne. Dann schließt der Junge die Augen, verschränkt die Arme vor der Brust, macht sich steif und lässt sich nach hinten fallen. Die anderen halten seinen Oberkörper und schieben ihn umher. Bei der sogenannten Pendel-Übung geht es um Vertrauen, aber auch darum, sich gegenseitig zu berühren, Nähe zuzulassen.

Die Jugendlichen kichern, manche der pubertierenden Teenager nehmen die Übung nicht ernst, andere schon. Klinger verwendet eine klare Ansprache, ruft die Schüler zur Ordnung. Und wenn das nicht hilft, greift er zur Trillerpfeife.

Klassenlehrerin Geraldine Drees steht daneben, beobachtet die Übung interessiert. „Es macht allen Spaß“, zieht sie ein Zwischenfazit. Ob sich langfristig ein Erfolg einstelle, werde sich zeigen. Sie hofft, dass die Teilnahme an „Wir sind stark“ den Klassenzusammenhalt verbessert.

Klinger, der in der Wache an der Herrlichkeit für die Bereiche Kriminalprävention und Jugendschutz zuständig ist, will vor allem verhindern, dass er später beruflich mit den Siebtklässlern zu tun hat. Das Programm für „Wir sind stark“ kommt von Polizeikollegen. Der Wildeshauser Beamte vermittelt darin Anti-Gewalt-Strategien. Dazu gehört, dass sich die Jugendlichen in Opfer hineinversetzen und gegensteuern, wenn ein Streit zu eskalieren droht. „Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein, ein Wirgefühl, Teamwork, Zivilcourage, Selbstbewusstsein, Stärke“, zählt Klinger auf, was die Teilnehmer in den Übungen lernen sollen.

Nach dem Pendeln und einer kurzen Pause legen sich die Schüler in zwei Reihen Kopf an Kopf mit dem Rücken auf Sportmatten. Anschließend strecken sie die Hände in die Höhe. Klinger und Stolle helfen einem Freiwilligen, sich auf die ersten Hände zu legen. Dann heben die Jugendlichen ihren Mitschüler an und befördern ihn ein paar Meter, bevor der Polizist und der Schulsozialarbeiter ihn sicher aufnehmen. „Ich wollte mal wissen, wie das ist“, sagt Tim Kurz. Der 13-Jährige aus Steinloge ist einer der Freiwilligen. „Man hat Angst, runterzufallen“, gesteht er. „Aber es fühlte sich auch gut an.“

Stolle hofft, dass die Schüler durch die Übungen lernen, Vertrauen zu fassen und auch mal über ihre Gefühle reden. Während er und Klinger sich um die Jugendlichen kümmern, kommt Gerke Stüven vorbei. Sie leitet das Polizeikommissariat Wildeshausen. Projekte wie dieses seien wichtig, um Kontakte aufzubauen und das Know-how der Polizei bei der Prävention einzubringen. Die Beamten könnten schließlich mehr, als in der Strafverfolgung zu ermitteln, betont sie. bor