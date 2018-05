Starke Frauen übernehmen Führungsaufgaben

Wildeshausen - Feuerwehr ist nicht nur Männersache – das zeigten die Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen und trafen sich zum Fototermin in Einsatzkleidung.

Sie machten dabei deutlich, dass sie selbstverständlich auch Führungsaufgaben übernehmen. So ist Nina Hohendahl Gruppenführerin im Einsatz, Jacqueline Dirks und Kathrin Schmidt sind Truppführerinnen, Schmidt ist zudem stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin. Swantje Carstens ist ebenso wie Hohendahl, Theresa Schunk und Heike Kosten Atemschutzträgerin und geht als eine der Ersten zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in Gebäude.

„Wir sind stolz, so leistungsstarke Frauen bei uns in der Feuerwehr zu wissen, auf die wir uns in jeder Situation und Lage verlassen können“, so Pressewart Daniel Engels.