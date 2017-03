Vorstand des Modellbau-Clubs Wildeshausen einstimmig bestätigt

Wildeshausen - Mit ihrem Vorstand voll und ganz zufrieden zeigten sich die Mitglieder des Modellbau-Clubs Wildeshausen (MCW). Die turnusmäßîgen Vorstandswahlen bestätigten dies.

„Ich wäre bereit, den Posten noch ein weiteres Jahr zu übernehmen“, hatte Vorsitzender Reinhold Habben kurz zuvor erklärt. „Es sei denn, jemand meldet sich freiwillig“, fügte er hinzu. Doch das einstimmige Wahlergebnis zeigte, dass die Mitglieder ihn gerne weiterhin auf diesem Posten sehen möchten.

Schaufahren am 3. September

Auch den restlichen Vorstand, Volker Lewerenz als zweiten Vorsitzenden, Alfons Krolage als Schriftführer sowie Karl-Heinz Boht als Kassenwart wählten die Anwesenden erneut in ihre Ämter. Letzterer erhielt zudem noch ein zusätzliches Lob vom ersten Kassenprüfer Richard Volle. „Die Kasse war leicht zu prüfen. Alle Belege waren fein säuberlich geordnet“, betonte er in seinem Kassenbericht. Volle scheidet aus dem Amt als Kassenprüfer aus. Neue erste Kassenprüferin ist Gisela Lotter, zum zweiten Kassenprüfer wählten die Modellbauer Ralf Meyer.

Für die Vereinsmitglieder stehen im neuen Vereinsjahr schon einige Termine auf dem Programm. Schon jetzt wirft der Tag der offenen Tür des Schützenvereins Altona seine Schatten voraus. Am Sonntag, 3. September, beteiligen sich die Aktiven des MCW mit einem Schaufahren daran. Bereits zweimal haben sich die Mitglieder diesem Ereignis angeschlossen und gute Erfahrungen damit gesammelt. Allerdings solle man die Aktivitäten in diesem Jahr auf das Schaufahren direkt am Teich beschränken, statt eine zusätzliche Ausstellung in der Schützenhalle anzubieten, regte Volle an. Habben schlug außerdem vor, bereits vor dem offiziellen Schaufahren ein vereinsinternes Fahren zu organisieren. „Das wäre ja recht kurzfristig je nach Wetterlage machbar“, betonte er.

Schiffskran soll nach mehr als einem Jahr fertiggestellt werden

Zunächst einmal aber steht am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr das „An- und Gedächtnisfahren“ des Vereins auf dem Anna-See auf Gut Altona an. Dann wird es auch für Mitglied Lothar König spannend. Für seinen Schwimmkran steht – insofern das Wetter mitspielt – an diesem Tag die Schiffstaufe an. Länger als ein Jahr hat er an diesem Modell gebaut. Insbesondere die Technik habe es dabei in sich.

„Das Original, an dem ich mich orientiert habe, liegt bei einer Reederei in Bremerhaven“, erzählte er stolz. Wenn der Schwimmkran am 7. Mai das erste Mal ins Wasser gelassen wird, sind auch Besucher am Anna-See willkommen. Gerne sind die Mitglieder auch dann bereit, den Besuchern bezüglich ihres Hobbys Rede und Antwort zu stehen. - jm