Standort in der Pagenmarsch soll erneut geprüft werden

DLRG-Vereinsheim neben der Feuerwehr nicht vom Tisch / Umzug ins Gewerbegebiet als Alternative

+ Genug Platz? Die Fläche im hinteren Teil der Pagenmarsch soll auf die Eignung für die DLRG geprüft werden. Foto: dr

Wildeshausen – Die DLRG wird mit Sicherheit kein neues Domizil auf dem Gelände des Wildeshauser Freibades bekommen. Darin waren sich die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstagabend einig. Doch die Option, ein Vereinsheim neben dem Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch zu bauen, ist noch nicht vom Tisch, denn auf Antrag von Rainer Kolloge (UWG) soll nun noch einmal fachkundig geprüft werden, ob die Fläche nicht doch geeignet ist. Wenn nicht, dann soll ein Antrag der SPD greifen, der DLRG ein Gelände in einem Gewerbegebiet anzubieten. „Der Verein kann das dann in Erbpacht bekommen, und zwar schnell und günstig“, so Evelyn Goosmann (SPD).