Standesbeamtinnen: Von der Wiege bis zur Bahre

Die drei vom Standesamt: Heidi Rösler (von links), Wera Golk und Christa Kamphaus. © Stadt

Lebensbegleiterinnen: Mit 600 Geburten, 300 Todesfällen und rund 80 Hochzeiten pro Jahr beschäftigen sich die Standesbeamtinnen in Wildeshausen.

Wildeshausen – Ob Heirat, Geburt, Todesfall oder Kirchenaustritt: Für alles muss man ins Standesamt. In einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung geht es um die Aufgaben der drei Wildeshauser Standesbeamtinnen Heidi Rösler, Wera Golk und Christa Kamphaus. An ihrem Alltag zeigen sich auch gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland.

Zu den Hauptaufgaben gehört die Beurkundung von Geburten. Durch die Schließung von Kreißsälen im Landkreis Diepholz und weil das Johanneum das einzige Krankenhaus mit Geburtenabteilung im Landkreis Oldenburg ist, steigt die Zahl der Entbindungen stetig an. Derzeit werden im Wildeshauser Standesamt jährlich mehr als 600 Geburten beurkundet – Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass laut Mitteilung der Stadt in vielen Fällen ausländisches Recht berücksichtigt werden muss, was sehr viel Zeit in Anspruch nehme und mit Sprachbarrieren verbunden sei.

Mehr Kirchenaustritte

Die Geburten sind die eine Seite der Medaille, die Sterbefälle die andere. Auch deren Beurkundung gehört zu den Aufgaben der Behörde – und das mehr als 300 Mal pro Jahr. Dabei werden ebenfalls nicht nur Wildeshauser erfasst, sondern auch regelmäßig auswärtige Personen, die im Krankenhaus oder in einem Altenheim der Kreisstadt gestorben sind. Das macht aus den Frauen sozusagen Lebensbegleiterinnen von der Wiege bis zur Bahre.

Zugenommen haben auch die Kirchenaustrittserklärungen, die in Niedersachsen im Standesamt angesiedelt sind. Nachdem lange Zeit circa 80 Austritte jährlich erklärt wurden, waren es im vergangenen Jahr fast 300. Auch im laufenden Jahr wurden bereits 125 Erklärungen aufgenommen.

Und was kann man als vielleicht schönste Aufgabe der Standesbeamtinnen sehen? Da stehen die Hochzeiten schon ganz oben, denn es sei etwas Besonderes, als fremde Person bei einem wichtigen Ereignis in einer vertrauten Gemeinschaft dabei zu sein, auch wenn jede Hochzeit anders sei, heißt es in der Mitteilung. In jedem einzelnen Fall würden sich die Standesbeamtinnen viel Mühe geben, stets individuelle Reden schreiben, aufs Brautpaar eingehen und nach speziellen Wünschen zur Ausgestaltung der Trauung fragen. Eine Rückmeldung erhalten sie in vielen Fällen durch Dank-Fotokarten der Brautpaare, die an den Pinnwänden der Büros zu finden sind. Knapp 90 Anmeldungen – auch für andere Trauorte wie Gut Moorbeck – gibt es bereits dieses Jahr, rund 40 Paare haben direkt in Wildeshausen geheiratet – und die Sommersaison läuft noch. Es ist also weiterhin viel zu tun für die drei „Lebensbegleiterinnen“.

„Jedes Jahr haben wir rund 80 Trauungen, aber das macht bei Weitem nicht den Hauptbestandteil unserer Arbeit aus“, sagt Rösler. Sie ist die Dienstälteste in Wildeshausen, wurde bereits 1996 zur Standesbeamtin bestellt, arbeitete zunächst während ihrer langjährigen Tätigkeit im Einwohnermeldeamt vertretungsweise und seit 2005 ständig im Standesamt. Die Arbeit mit anderen Menschen ist für sie eine Herzenssache und steht im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung. Das habe sie gemeinsam mit ihren beiden Kolleginnen.

Viel Freiheit, aber auch Verantwortung

Golk arbeitete zunächst 26 Jahre im Personalbereich, bevor sie 2019 zur Nachfolgerin von Karl-Heinz Mucker bestellt wurde. Dieser war seit 1995 Standesbeamter. Christa Kamphaus komplettierte im Dezember 2021 das Team. Auch sie war vorher viele Jahre im Meldeamt beschäftigt, wurde aber vertretungsweise schon seit 2014 im Standesamt eingesetzt.

Das nun rein weibliche Trio hat nicht nur ein vielfältiges Aufgabenfeld, sondern handelt auch weisungsbefreit und ist nur den Gerichten untergeordnet. Was nach viel Freiheit klingt, bedeutet andererseits sehr viel Verantwortung, heißt es weiter. Und neben dem Fachwissen müssten auch die charakterlichen und persönlichen Voraussetzungen stimmen.

Auf die Pandemie zurückblickend, erklären die drei Standesbeamtinnen, dass es für sie die schwierigste Zeit in ihrem Berufsleben war: immer neue Verordnungen und Hygienekonzepte, viel Kundenverkehr und dennoch kein Tag im Home-Office. Auch die Einschränkungen bei den Trauungen, was Personenzahl und Zeitdauer betraf, mussten je nach Inzidenz zum Leidwesen der Brautleute ständig aktualisiert werden.