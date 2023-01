60 Tanzpaare bringen sich im Discofox auf den neuesten Stand

Alle in Bewegung: Getanzt wurde im Spiegelsaal und im Reitersaal der Gildestube sowie im Witz. © WZ

Wildeshausen – An die 60 Tanzpaare in der Wildeshauser Tanzschule (Witz) begrüßen, das konnten Carmen Anica und Sascha Oltmann zum 20. Wintercamp „Discofox Deluxe“ am Wochenende.

Sie alle hatte der Spaß am Tanzen in die Kreisstadt geführt und auch der Wille, nicht nur über irgendeine Tanzfläche im Disco-Rhythmus zu schieben, sondern diesen beliebten Tanzstil perfekt zu erlernen und zu vervollkommnen.

Wo kann das besser gelingen, als im Kreis vieler Gleichgesinnter, die zum Teil auch eine lange Anreise auf sich nahmen?

„Aus der Schweiz und auch Bamberg haben wir hier sogar zwei Tanzpaare dabei“, erklärte Sascha Oltmann. Er hatte ausnahmsweise bei diesem Wintercamp mehr Zeit als sonst, sich um den Ablauf des dreitätigen Workshops zu kümmern. Der Grund ist ein positiver: „Wir bekommen wieder Nachwuchs. Anica muss schon etwas kürzer treten. In drei Monaten könnte sich die Familie nämlich schon vergrößern.“

Nicht weit fahren wie andere aus Kassel, Düsseldorf, Kiel oder Hamburg mussten dagegen Lena Kellermann und Andreas Müller. Sie leben in Wildeshausen und sind bekennende Tanzsportliebhaber. Sie betreiben das Tanzen als Sport. Immer, wenn es eine Möglichkeit zur Fortbildung gibt, ist das Paar dabei. Das bringt Erfolg: Im vergangenen Jahr konnte es Landesmeister im Discofox werden.

Start des Camps vor 20 Jahren

„Wir haben aber noch mehr Wildeshauser hier“, sagte Oltmann. Damit meinte er Denise Stelljes-Kunz und Benjamin Stelljes. Sie tanzen im Witz und haben eine Vorliebe für den Discofox. Sie schränkten mit einem Augenzwinkern ein: „Wir leben aber in Twistringen, nur tanzen, das lernen wir hier bei Sascha Oltmann in Wildeshausen.“

Einen Bezug zum Witz haben aber fast alle Teilnehmer. Der Gastgeber: „Vor 20 Jahren fingen wir mit dem Wintercamp an. Heute kann man von einer langen Erfolgsgeschichte sprechen. Auch Corona hat uns dabei nicht direkt schaden können.“ Allerdings sei der normale Tanzbetrieb immer noch ein Stück hinter den Vor-Corona-Zeiten zurück. „Auch die steigenden Preise lassen manche schon überlegen, für was sie ihr Geld ausgeben“, ergänzte er.

An diese schwierigen Zeiten dachte aber beim Wintercamp niemand. Die Freude am Tanzen stand allen ins Gesicht geschrieben. Am Freitag war die wichtigste Sache das Tanzen nach Plan. Dazu gehörte die richtige Technik. Am Samstag, dem Figuren-Day, ging es mit vier Trainerpaaren darum, die neuesten Trends und Figuren aus der DFX-Serie näherzubringen und am Sonntag ging es um den richtigen Look. Coole Effekte und neues Styling standen auf dem Programm.