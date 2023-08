Stammkunden nutzen Mehrweg: Behälter für Mittagstisch beliebt

Von: Dierk Rohdenburg

Befüllt bei der Fleischerei Tonn die Mehrwegbehälter: Nadine Leymann. © dr

Wildeshausen – Mittagstisch im Mehrwegbehälter mitnehmen? Das klappt offenbar mittlerweile ganz gut, wenn die Kunden es wünschen. Viele ziehen jedoch weiterhin die Einwegverpackung vor. Das zeigte eine Umfrage bei heimischen Anbietern.

Seit dem 1. Januar sind Lieferdienste, Imbisse und Restaurants verpflichtet, ihren Kunden Mehrwegbehälter für To-Go-Getränke oder Essen zum Mitnehmen anzubieten. Betriebe ab einer Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern und einer Mitarbeiterzahl von fünf Beschäftigten müssen Mehrweg-Alternativen anbieten.

Die beiden in Wildeshausen heimischen Fleischereien, die Mittagstisch anbieten, waren schnell dabei. Sowohl Tonn an der Visbeker Straße als auch Thale an der Westerstraße haben Mehrwegbehälter für verschiedene Speisen.

„Bei mir gibt es drei verschiedenen Formen“, berichtet Andreas Tonn. Er habe seit dem Start der neuen Regelung mehr als 150 Einheiten verkauft und müsse bald nachbestellen. „Die Leute sind sehr zufrieden damit. Viele Stammkunden haben Mehrwegbehälter“, so Tonnen. Andererseits gebe er allerdings auch sehr viele Speisen in den Einwegbehältern aus. „Das wird sehr gut genutzt“, sagt auch Christel Thale. Sie habe mehr als 120 Schalen verkauft. In erster Linie verfüge die Stammkundschaft über die Mehrwegbehälter. „Da aber viele Kunden spontan reinkommen, geben wir auch viel Einwegverpackungen aus“, berichtet Thale. „Ich sage den Leuten, dass sie diese ebenfalls gesäubert wiederverwenden können.“ Diese Anregung beherzigten einige Kunden. Über die Schale würde dann nur eine neue Kunststofffolie gezogen.

Jetzt soll noch eine Alternative für die Tragetaschen gefunden werden

„Jetzt muss ich noch an die Tragetaschen ran“, sagt Thale. Viele Kunden würden ihre Behälter gerne mit einer dünnen Kunststofftüte abtransportieren, wenn sie mehrere Portionen kaufen. „Das würde ich gerne umstellen“, so Thale. Sie müsse sich aber noch nach geeigneten Mehrwegalternativen umschauen.

Auch das E-Center hat zu Beginn des Jahres neue Verpackungen angeschafft. Inhaber Oliver Einemann sagt jedoch scherzend: „Ich bin wohl der einzige, der das Mehrweggeschirr nutzt.“ Bei seinem Imbiss würden die meisten Kunden vor Ort essen und bräuchten deshalb keine Verpackungen.

Einen anderen Weg geht der Landkreis in seiner Kantine. Nach Angaben von Kreispressesprecher Oliver Galeotti nehmen viele Beschäftige ihren gefüllten Teller mit ins Büro. Dazu gebe es mittlerweile Glasschalen zu kaufen oder Bambusschalen, die als Einwegbehälter im Kompost entsorgt werden können. „Einwegverpackungen aus Plastik haben wir nicht“, so Galeotti.

McDonald‘s hat ein eigenes System

Die Schnellrestaurantkette McDonald’s am Westring bietet seit Anfang Januar ihr eigenes Mehrwegsystem mit wiederverwendbaren Verpackungen für je zwei Euro Pfand an. Bei Bestellungen haben Kunden die Wahl, ob sie ihren Milchshake oder ihre Coke wie bisher im Pappbecher oder in einem Mehrweg-Plastikbecher bekommen wollen.

Wer sein Getränk im Mehrwegbecher haben will, zahlt zwei Euro Pfand zusätzlich pro Verpackung. Der Aufpreis wird zurückerstattet, sobald Kunden den Becher in einem deutschen McDonald’s zurückgeben. So soll sichergestellt werden, dass die Verpackungen ihren Weg wieder zurückfinden.