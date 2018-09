CDU stärkt Wolfgang Sasse

+ Gestärkt: Wolfgang Sasse

wildeshausen - Die Mitglieder des Wildeshauser CDU-Stadtverbandes werden für den Mittwoch, 24. Oktober, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich eingeladen. Das teilt der Stadtverband in einer Pressemitteilung mit, in der es auch heißt, dass dem Vorsitzenden Wolfgang Sasse im Rahmen der Vorstandssitzung am Montagabend das volle Vertrauen für die weitere Zusammenarbeit ausgesprochen wurde. Sasse sei als Vorsitzender bekräftig worden, so die CDU.