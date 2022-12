Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme bringt 2,7 Millionen Euro Verlust

Von: Dierk Rohdenburg

Baugebiet im Gebiet „Vor Bargloy“: Die Erschließungsstraße muss noch fertiggestellt werden. © dr

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen rechnet nach der vorerst letzten Aktualisierung der Einnahmen und Ausgaben damit, dass sie nach Abschluss der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) im Stadtwesten einen Verlust von 2,725 Millionen Euro erwirtschaften wird.

Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge stellte dem Finanzausschuss das Zahlenwerk in einer groben Übersicht vor. Es zeigt sich laut der Aufstellung, dass viele Annahmen aus dem Jahr 2002, als die StEM geplant wurde, nicht zutreffend waren, weil die Preise deutlich gestiegen sind. Grund zur Sorge gibt es seinen Angaben zufolge aber nicht.

Ursprünglich hatte die Stadt für Planungsleistungen 1,465 Millionen Euro veranschlagt. Stand August liegen die Kosten nun bei 2,81 Millionen Euro. Für weitere Maßnahmen kalkuliert die Stadtverwaltung derzeit 160 000 Euro. Vor 20 Jahren war geschätzt worden, dass für Grunderwerb, Begrünung und Ausgleichsflächen etwa 15,3 Millionen Euro aufgewendet werden müssen. Daraus sind mittlerweile 18,3 Millionen Euro geworden. Zudem rechnet die Stadtverwaltung mit weiteren Aufwendungen in Höhe von knapp elf Millionen Euro.

Die Gesamtbaukosten wurden vor 20 Jahren auf 24,65 Millionen Euro taxiert. Bis August wurden bereits 15,5 Millionen Euro ausgegeben. Die verbleibenden Maßnahmen dürften aber weitere 10,3 Millionen Euro kosten.

Die Finanzierung kommt die Stadt teurer als ursprünglich angenommen. Dem veranschlagten Wert von 2,5 Millionen Euro stehen 3,1 Millionen Euro gegenüber. Diese Summe soll aber auch nicht mehr steigen.

Die Schätzung der Einnahmen belief sich 2002 auf 44,6 Millionen Euro. Bislang sind 26 Millionen Euro reingekommen. Die Stadt rechnet aber noch mit Einnahmen in Höhe von 32,8 Millionen durch die Grundstücksverkäufe. Somit können derzeit 58,8 Millionen Euro veranschlagt werden. Es bleibt unter dem Strich ein Verlust gegenüber den Ausgaben von 2,7 Millionen Euro.

Neue Grundstücke erst ab erstem Quartal 2023

Ganz seriös lassen sich alle Posten in der Zukunft allerdings nicht berechnen. „Es ist eine Momentaufnahme“, erklärte Ufferfilge. Man gehe beispielsweise weiterhin von einer 60-prozentigen Förderung der Kosten für die geplante Entlastungsstraße aus. Wann diese gebaut wird, ist aber weiterhin nicht klar. Zudem muss auch noch die 110-kV-Leitung umgelegt werden.

Wie berichtet, steigt die Stadt bald in die Vermarktung neuer Grundstücke ein. Voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres werden 20 Grundstücke in der Bargloyer Heide und am Bargloyer Weg freigeben. Ursprünglich war das bereits für Mitte Dezember geplant, nach Angaben der Stadtverwaltung tagt der Gutachterausschuss aber erst im Januar und legt damit die neuen Grundstückspreise fest. Bislang war von 170 Euro für den Quadratmeter ausgegangen worden.

Für Mitte 2023 ist der Abschluss des Baus der Erschließungsstraße in dem Bereich geplant, sodass dann weitere 14 Grundstücke frei gegeben werden könnten. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen dann noch einmal 40 Grundstücke folgen. Die Bewerbung beginnt immer erst, wenn die Angebote veröffentlicht werden.

Die Vergabe richtet sich nach unterschiedlichen Kriterien. Dabei ist unter anderem entscheidend, ob die Bewerber bereits in Wildeshausen arbeiten oder Kinder haben. dr