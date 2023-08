Stadtwappen in neuem Umfeld? Wildeshausen auf der Suche nach einem Logo

Von: Dierk Rohdenburg

Neuer Entwurf: das Logo vereinigt die Gestaltung der alten Dachmarke mit dem ausgedünnten Stadtwappen Wildeshausens. © Stadt

Wildeshausen – Wie soll das Wildeshauser Logo als Werbeträger in Zukunft aussehen? Diese Frage soll schon bald endgültig geklärt werden.

Seit wenigen Jahren gibt es die von der Werbeagentur Kern mit zahlreichen Bürgern der Stadt entwickelte Dachmarke mit dem Rathausgiebel und dem Schriftzug Wildeshausen. Der Stadtrat hatte jedoch im Oktober 2022 entschieden, perspektivisch wieder das alte Wappen der Stadt mit dem jugendlichen Märtyrer Alexander verwenden zu wollen.

„Die Ratsentscheidung haben wir als Auftrag genommen und zusammen mit der Firma Kern ein neues Logo entwickelt, das dasselbe Corporate Design nutzt – also die visuelle Gestaltung“, berichtete Wildeshausens Innenstadtmanager Ralf Möllmann am Donnerstag im Rahmen eines Pressegespräches. Diesen Gestaltungsvorschlag werde man dem Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, 7. September (18.15 Uhr, Rathaussaal), vorstellen und vorschlagen, die Bevölkerung zu befragen, ob sie die alte Dachmarke oder das neue Logo bevorzugt.

Das giebelförmige Dachmarkenlogo von Wildeshausen: Es ist seit ein paar Jahren gültig. © Stadt

Vor wenigen Wochen hatte sich die SPD-Fraktion im Stadtrat bereits dafür ausgesprochen, die Dachmarke weiter zu nutzen – allerdings, ohne den neuen Entwurf zu kennen. Der Vorschlag der Firma Kern und der Stadtverwaltung sieht vor, weitgehend die gleichen Gestaltungselemente zu nutzen, aber den Giebel, gegen das ein wenig ausgedünnte Stadtwappen auszutauschen.

Dachmarke wurde in der Bevölkerung zum Teil negativ bewertet

„Wir wollen damit die alten Stadtrechte mehr in den Vordergrund rücken“, sagte Möllmann. Er verweist zudem auf den Schriftzug „seit 1270“, der schon unter dem Logo mit Giebel zu finden war und nun durchgehend verwendet werden soll.

Die Botschaft der Dachmarke, so die Einschätzung von Möllmann, war in der Bevölkerung teilweise negativ besetzt. Unter anderem wurde der abfallende Schriftzug kritisiert.

„Mit dem neuen Logo verweisen wir auf die lange Historie der Stadt“, sagte Möllmann. In der Übergangsphase könne man problemlos beide Varianten nutzen, da das Design gleich bleibe. Das neue Logo könne aber auch – anders als die Dachmarke – als Hoheitsabzeichen des Bürgermeisters verwendet werden, weil es – wie von alters her – das Wappen der Stadt zeige.

Sachliche Debatte gewünscht

Der Innenstadtmanager wünscht sich nun eine sachliche Debatte über den Vorschlag und nicht eine meinungsorientierte Diskussion in sozialen Netzwerken. Es gebe einfach keinen zwingenden fachlichen Grund, das alte Logo nicht gegen das neue mit dem Wappen auszutauschen, meint er. Es handele sich eher um eine Stilfrage und eine Frage des persönlichen Geschmacks. Deshalb sollte die Wildeshauser Bevölkerung als Zielgruppe mittels einer Befragung in die Entscheidung eingebunden werden.

„Damit kann festgestellt werden, mit welchem Logo sich die Stadt identifiziert“, so Möllmann. Die Ergebnisse könnten dann öffentlich im Fachausschuss beraten und im Rat abgestimmt werden. Auf die Frage, wie er selbst das neue Logo bewertet, reagierte Möllmann deutlich: „Das Logo muss funktionieren“, sagte er. Das sei hier der Fall. Aber wichtiger sei die Feststellung: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“