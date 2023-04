Stadtverwaltung Wildeshausen: Personalengpässe vor allem im Kita-Bereich

Von: Ove Bornholt

Rund 190 Stellen gibt es insgesamt in der Stadtverwaltung. Davon sind längst nicht alle besetzt. © bor

Bis zu 15 Prozent der Stellen in der Stadtverwaltung Wildeshausen sind unbesetzt. Die Lücken kommen auch durch Elternzeit zustande.

Wildeshausen – Der niedersächsische Beamtenbund warnt in einer Pressemitteilung vor Personalmangel im öffentlichen Dienst – besonders in den ländlich geprägten Bereichen. Und beim ersten Blick auf den Stellenplan der Stadt Wildeshausen zeigen sich auch hier erhebliche Lücken. So waren im Sommer vergangenen Jahres nur 143 von 169 Stellen besetzt. Das ist eine Lücke von 15 Prozent. Ganz so schlimm sieht es dann aber doch nicht aus, wie Kämmerer Thomas Eilers im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

„In der allgemeinen Verwaltung bestehen so weit keine nennenswerten Personalengpässe, im Wesentlichen sind alle Stellen besetzt“, so der Kämmerer zum aktuellen Stand. Wie viele andere Kommunen auch habe Wildeshausen zuletzt Schwierigkeiten gehabt, Erzieher zu finden. „Vergangenes Jahr mussten wir deswegen auch Gruppen schließen“, sagt er. Im Bereich Kitas sei die Lage weiter durchaus angespannt und zurzeit seien vier Erzieher-Stellen unbesetzt. „Davon können aber nach vorangegangenem Auswahlverfahren voraussichtlich drei in Kürze besetzt werden. Ansonsten schreiben wir weiter aus“, gibt er vorsichtig Entwarnung.

In der Kernverwaltung im Stadthaus habe es hingegen nur sporadisch Probleme gegeben. Und auch über mangelnde Bewerbungen könne er nicht klagen. Für die vom Rat neu geschaffene halbe Stelle für eine Integrationsfachkraft im Stadthaus habe es beispielsweise eine Handvoll Interessenten gegeben. „Damit kann man arbeiten“, so Eilers.

Gut 20 Stellen mehr als 2022 geschaffen

Dass zuletzt so viele Posten unbesetzt waren, liegt auch an den gesetzlichen Regelungen. Wenn städtische Angestellte in Mutterschutz oder Elternzeit gehen, „werden Stellen blockiert, die wir erst einmal nicht besetzen können“, erklärt der Kämmerer. Die Arbeit müsse aber trotzdem erledigt werden. In Absprache mit der Politik wurden deswegen jetzt sogenannte „kw-Stellen“ geschaffen. Die Abkürzung steht für „künftig wegfallend“ und bedeutet, dass die Posten nicht dauerhaft sind. „Dort wo neue Stellen im Stellenplan aufgenommen wurden, handelt es sich in drei Fällen um Mutterschutz- und Elternzeiten und damit insoweit um keine echten neuen Stellen“, sagt Eilers.

Insgesamt sind im Doppelhaushalt 2023/24 gut 190 Stellen für die Stadtverwaltung vorgesehen. Das sind deutlich mehr als bisher (169). Zum Teil handelt es sich wie geschildert um „kw-Stellen“, allerdings hat der Stadtrat auch einige neue Posten geschaffen – zum Beispiel für die Betreuung zusätzlicher Kinder nach der Erweiterung der Kita „Weizen-Wichtel“ im Neubaugebiet „Vor Bargloy“, die Stadtreinigung und einen Ingenieur mit dem Schwerpunkt Energiemanagement. Der Löwenanteil liegt mit 14 neuen Stellen (davon 1,3 für Küchenkräfte) allerdings im Bereich der Kitas. Fraglich ist nur, ob auch alle besetzt werden können. Schließlich gibt es schon seit Jahren Personalprobleme, die sich nicht nur auf Wildeshausen beschränken.