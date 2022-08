Stadtjugendring Wildeshausen zufrieden mit Ferienpass

Von: Ove Bornholt

Ferienpassaktion auf der Hunte: Die DLRG gehört zu den regelmäßigen Anbietern im Programm. © DLRG

Etwas holprig lief der Ferienpass in Wildeshausen an, weil das Programm spät fertig geworden war. Dann kamen jedoch noch 878 Anmeldungen.

Wildeshausen – Ein Ausflug zum „Universum“ nach Bremen, Bumerangs basteln beim Jugendzentrum und Angeln beim Fischereiverein: Der Ferienpass in Wildeshausen geht nun noch eine Woche. Organisatorin Verena Ertelt, Vorsitzende des Stadtjugendrings, zieht schon mal ein Fazit und zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr zufrieden mit dem Ablauf, auch wenn es im kommenden Jahr einige Änderungen geben soll.

„Zuerst lief es ein bisschen verhalten mit den Anmeldungen“, blickt Ertelt auf die Zeit vor den Sommerferien zurück. Wie berichtet, wurde die Anmeldefrist verlängert. „Trotzdem haben sich auf der einen Seite viele Anbieter engagiert und auf der anderen Seite viele Kinder mitgemacht, sodass Angebote voll ausgebucht waren“, sagt sie. Bei anderen Aktionen hätte sich das Interesse auch mal kurzfristig verringert, weil das gute Wetter andere Optionen geboten habe. Laut Ertelt lagen über den Sommer verteilt 878 Anmeldungen von 236 Kindern für 83 Aktionen vor. Mehrfachteilnahmen waren möglich.

„Alles in allem ist der Ferienpass dieses Jahr sehr gut gelaufen. Wir sind ganz zufrieden“, meint Ertelt. Der Stadtjugendring kümmert sich seit Langem um die Organisation des Angebotes. An ein paar Stellschrauben möchten Ertelt und ihre Mitstreiter aber doch drehen. „Wir werden den Ferienpass im kommenden Jahr schneller auf den Weg bringen. Dieses Mal waren wir sehr spät, wegen Corona. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr nicht so ist.“ Dann hätten die Eltern mehr Zeit, ihren Nachwuchs anzumelden.

Online-Portal hat sich bewährt

Seit drei Jahren verwendet der Stadtjugendring ein Online-Portal, in dem alle Angebote verzeichnet sind. Auf diesem läuft auch die Anmeldung, sodass es kein (physisches) Gedränge mehr gibt. Darüber hinaus gab es auch die Möglichkeit, Kinder nachzumelden. „Das fand ich gar nicht so schlecht“, sagt Ertelt. Nachdem die eigentliche Anmeldefrist verstrichen war und die meisten Plätze vergeben waren, habe man das Portal freigeschaltet. So konnten die Eltern sehen, welche Angebote noch buchbar waren. „Ich bin total froh, dass wir dieses Programm haben. Diese Investition war es wirklich wert.“

Aber alles läuft noch nicht digital. Die Teilnehmerbeiträge wurden an zwei ausgewählten Tagen persönlich übergeben. An diesen Bezahltagen wollen die Organisatoren weiter festhalten, hauptsächlich aus organisatorischen Gründen. Natürlich seien Online-Bezahldienste wie „PayPal“ gerade bei Kleinbeträgen sehr praktisch, sagt Ertelt. „Für unsere Buchhaltung ist das aber eine Katastrophe.“ Alle Ein- und Abgänge auf dem Konto müssten für die spätere Kassenprüfung dokumentiert werden – bei 878 Anmeldungen ergibt das dann natürlich jede Menge Papierkram. Deswegen sei es den Eltern durchaus zuzumuten, die gewählten Kurse an zwei Tagen zu bezahlen, so Ertelt.