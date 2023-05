Jetzt anmelden für Ferienpass

Von: Ove Bornholt

Ferienspaß auf der Burgwiese: Zum Parcours der DLRG im Sommer 2020 gehörte auch Wikingerschach. © DLRG

Der Stadtjugendring Wildeshausen bietet 51 Aktionen im Sommer an. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dann wird bei stark nachgefragten Angeboten gelost.

Wildeshausen – Sechs Wochen Sommerferien können ganz schön lang sein. Vor allem, wenn kein großer Urlaub geplant ist. Damit den Kindern und Jugendlichen in Wildeshausen nicht langweilig wird, hat der Stadtjugendring in Zusammenarbeit mit vielen Partnern ein Ferienpassprogramm mit 51 Aktionen auf die Beine gestellt. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 5. Juni auf der Internetseite www.unser-ferienprogramm.de/wildeshausen möglich. Dann werden die Plätze vergeben. Bei Aktionen mit mehr Interessenten als möglichen Teilnehmern wird computergestützt gelost. Anschließend sind zwei Zahltage im Jugendzentrum geplant. Vom 11. bis 20. Juni sind Anmeldungen für Restplätze möglich.

„Ich bin glücklich, dass wir jetzt so viele Angebote haben“, sagt Verena Ertelt, Vorsitzende des Stadtjugendrings. Einige Anbieter aus den Vorjahren hätten gleich gesagt, dass sie nicht teilnehmen – auch weil Personal fehle. Zur Erinnerung: „Vor Corona hatten wir fast an die 100 Aktionen.“ Es werde eine ganze Weile dauern, „bis wir da wieder hinkommen, wenn wir da überhaupt wieder hinkommen“, sagt Ertelt. In den Vereinen müsse man sich erst einmal neu organisieren. Und auch beim Stadtjugendring merke man, dass es an Nachwuchs mangele. Hinzu komme, dass sich das Mehrgenerationenhaus in diesem Jahr nicht beteiligt. Ertelt hat angesichts des Trägerwechsels Verständnis dafür und hofft auf 2024.

„Damit Kinder auch vor Ort einen tollen Urlaub haben.“

Dieses Jahr kommt das Ferienpassprogramm relativ früh, damit die Eltern besser planen können. „Die Kinder sollen auch vor Ort einen tollen Urlaub haben“, betont Ertelt, die auf viele Teilnehmer hofft. Und darauf, dass die Mädchen und Jungen viel Spaß bei den Aktionen haben. Das Angebot reicht von bewährten Klassikern wie „Landwirtschaft wie vor 70 Jahren“ über einen Ausflug in den Heide-Park Soltau bis hin zu Breakdance und Angeln. Im Folgenden ein Überblick über einige Veranstaltungen:

Abenteuer-Zeltlager „Bist du bereit?“: Freitag, 7. Juli, 16 Uhr, bis Sonntag, 9. Juli, 13 Uhr. Drei Tage essen, schlafen und spielen in der Natur – mit Lagerfeuer. Veranstalter ist die evangelische-freikirchliche Gemeinde. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Breakdance: Montag, 10. Juli, 17 bis 18 Uhr. In einer Stunde lernen die Teilnehmer drei „Moves“, nämlich „Uprock“, „Sixstep“ und „Freeze“. Veranstalter ist das Tanzzentrum Wildeshausen. Ein Euro. Keine Altersgrenze.

„Chaosspiel“: Donnerstag, 13. Juli, 15.30 bis 18.30 Uhr. „Lasst euch überraschen“, heißt es in der Ankündigung. Veranstalter ist der Sportclub Wildeshausen. Fünf Euro. Ab sieben Jahren.

Großes Mister-„X“-Suchspiel in Bremen: Samstag, 15. Juli, 8.30 bis 16 Uhr. Angelehnt an das Brettspiel „Scotland Yard“ verfolgen die Teilnehmer Mister „X“. Veranstalter ist die Katholische junge Gemeinde. Zwölf Euro. Neun bis 15 Jahre.

„Wir bauen einen elektronischen Morsepiepser“: Samstag, 22. Juli, 14 bis 17 Uhr. Bastelnachmittag mit Lötkolben. Veranstalter ist der Deutsche Amateur-Radio-Club. Fünf Euro. Acht bis 13 Jahre.

„Nachtwanderung mit Grillen“: Samstag, 22. Juli, 19 bis 23 Uhr. „Nachtwanderung mit tollen Survival-Aktionen“, heißt es in der Ankündigung. Veranstalter ist der VfL Wittekind. Drei Euro. Zehn bis 14 Jahre.

„Angeln unter Aufsicht“: Samstag, 29. Juli, 8 bis 12.30 Uhr. Treffpunkt ist auf der Burgwiese. Veranstalter ist der Fischereiverein. Zwei Euro. Acht bis 14 Jahre.

„Alexander Entdecker“: Donnerstag, 3. August, 10 bis 12 Uhr. Spielerisch die Alexanderkirche und die Umgebung entdecken. Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Zwei Euro. Sechs bis zehn Jahre.

Lichtpunkt-, Bogen- und Blasrohrschießen: Samstag, 5. August, 15 bis 18 Uhr. Unter anderem geht es dabei um mittelalterliches Bogenschießen. Veranstalter ist der Schützenverein Lüerte-Holzhausen. Zwei Euro. Sieben bis zwölf Jahre.

Wasserspiele und Grillen: Montag, 7. August, 11 bis 15 Uhr. Die Kinder müssen das Schwimmabzeichen in Bronze haben. Veranstalter ist der Schwimmverein. Drei Euro. Ab acht Jahren.

Judo-Schnuppertraining: Dienstag und Donnerstag, 8. und 10. August, 14.30 bis 16 Uhr. Judo-Grundlagen und Kampftechniken kennenlernen. Veranstalter ist das Judo Team. Fünf Euro. Sechs bis 14 Jahre.

Spaß in der Turnhalle: Dienstag, 8. August, 16 bis 17.30 Uhr. Sportsachen und Turnschuhe sollten mitgebracht werden. Kostenlos. Drei bis vier Jahre (ohne Eltern).

„Landwirtschaft wie vor 70 Jahren“: Samstag, 12. August, 14 bis 18 Uhr. Veranstalter ist der Trecker-Veteranen Club Lüerte. Vier Euro. Sechs bis zwölf Jahre.

„Baderegeltag“: Sonntag, 13. August, 11 bis 14 Uhr. Spielerisch die Baderegeln vermitteln. Veranstalter DLRG Wildeshausen. Fünf Euro. Vier bis acht Jahre.

Marmelade und Brötchen: Dienstag, 15. August, 10 bis 13 Uhr. Aus Sommerfrüchten Marmelade kochen und Brötchen backen. Veranstalter ist das Jugendzentrum. Vier Euro. Ab sechs Jahren.

Aikido: Dienstag (Mädchen) und Mittwoch (Jungs), 15. und 16. August, 17 bis 18 Uhr. Veranstalter ist das Aikido-Dojo. Zwei Euro. Acht bis zwölf Jahre.