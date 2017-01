SPD setzt sich für „geteilte Taxen“ ein

Die Aktion „Geteilte Taxen“ soll nach den Wünschen der SPD lediglich in den Nachtstunden angeboten werden.

Wildeshausen - Mit einer in unserer Region noch ungewöhnlichen Aktion möchte die SPD-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat dazu beitragen, dass junge oder wirtschaftlich schwächere Menschen verstärkt in der Nacht Taxen nutzen können. „Geteilte Taxen“ heißt die Initiative, für die die Stadt Wildeshausen nach Möglichkeit 2 000 Euro zur Verfügung stellen soll und die in anderen Städten schon erfolgreich läuft.

„Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein erhalten durch die Einführung der geteilten Taxen die Möglichkeit, einen sicheren Transport in Anspruch nehmen zu können“, schreibt SPD-Ratsherr Matthias Kluck in einem Antrag für den Ausschuss Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Sport und Kultur. Das Risiko, bei Verkehrsunfällen tödlich zu verunglücken, sei für die 18 bis 25-jährigen Autofahrer sechsmal höher als bei älteren Fahrern. „Viel zu oft hört man auch im Landkreis Oldenburg von jugendlichen Fahrern, die unter Alkoholeinfluss Auto fahren. Geteilte Taxen sind ein bewährtes Mittel, um die Zahl der Unglücke mit diesen Fahrern deutlich zu senken“, so Kluck. „Gemeinsam mit der lokalen Wirtschaft gilt es, ein zukunftsfähiges Modell zu entwickeln.“

Die SPD-Fraktion schlägt vor, die Ausschüttung der 2 000 Euro über ein Gutscheinmodell vorzunehmen. Eine fahrwillige Person könnte sich unter Vorlage eines Ausweises einen Gutschein an einer ausgebenden Stelle besorgen. Der Name des Inhabers würde auf dem Gutschein eingetragen und vom Beförderungsunternehmen durch Vorlage des Personalausweises geprüft.

Kunde würde lediglich die Hälfte zahlen

„Ein Ticket, das beispielsweise eine Wertigkeit von fünf Euro hat, könnte über eine direkte Zuzahlung zu einem bestimmten Kurs, den es vorher festzulegen gilt, erworben werden“, so die SPD in ihrem Antrag. „Der übrigbleibende Betrag wird dem Träger der Aktion vom Beförderungsunternehmen in Rechnung gestellt.“

Die Taxen, bei denen die Kunden lediglich die Hälfte selber zahlen würden, werden nach Einschätzung der Sozialdemokraten vor allem am Abend benötigt. Sie sollten ab 19 Uhr starten, um sicherstellen zu können, dass die Nutzung des Modells nicht mit den Fahrzeiten des Wildeshauser Bürgerbusses kollidiert. Enden sollte die Möglichkeit der Nutzung um 6 Uhr morgens.

